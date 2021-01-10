10.01.2021, 12:40
СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Цены в эстонских лыжных центрах отличаются как день и ночь
Возможности для занятий горнолыжным спортом в различных эстонских лыжных центрах сильно разнятся. Люди жалуются в издание Kasulik.ee на рост цен в Куутсемяэ и Вяйме-Мунамяэ, считая их несправедливыми.
Смотрите и сравнивайте:
Так, один из читателей написал, что цены в Kuutsemäe и Väike-Munamäe теперь сравнимы с горнолыжными курортами в Финляндии (Рука) или Австрии (Куршавель).
"Неужели обслуживание наших склонов подорожало в десятки раз или зарплаты наших жителей сравнимы с финскими или австрийскими?", — риторически спрашивает читатель.
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