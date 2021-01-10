СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Цены в эстонских лыжных центрах отличаются как день и ночь

Смотрите и сравнивайте:

Так, один из читателей написал, что цены в Kuutsemäe и Väike-Munamäe теперь сравнимы с горнолыжными курортами в Финляндии (Рука) или Австрии (Куршавель).

"Неужели обслуживание наших склонов подорожало в десятки раз или зарплаты наших жителей сравнимы с финскими или австрийскими?", — риторически спрашивает читатель.