Спустя десять лет работы TransferWise меняет свое название

Ежемесячно через компанию совершаются международные сделки на сумму 4,5 миллиардов фунтов, а клиенты благодаря этому экономят более миллиарда фунтов в год по сравнению с равнозначными банковскими сделками.

Три продукта Wise, в которых денежные переводы являются частью счета Wise:

Wise счет — самые интернациональный счет в мире, с помощью которого можно отправлять и тратить деньги по всему миру, хранить на нем 55 валют, и который предлагает местные банковские реквизиты в десяти валютах. Сегодня клиенты держат на счетах Wise более трех миллиардов фунтов, компания выдала 1,4 миллиона дебетовых карточек.

Wise Business — международный счет бизнес-клиента, который имеет все функции счета частного клиента с такими дополнительными возможностями, как массовые платежи и доступ для нескольких пользователей. За последний год к услуге бизнес-счета Wise присоединилось более 150 тысяч компаний.

Wise Platform — платформа для банков и крупных компаний, таких как Monzo, GoCardless и Xero. Wise предлагает компаниям и их клиентам международные банковские решения через свою инфраструктуру, а также быстрые и льготные денежные переводы. На сегодняшний день банки десяти стран по всему миру интегрировали платформу Wise в свои услуги.



”Название Wise отражает наших информированных клиентов или сообщество, людей и компании с международным образом жизни, к которым на сегодняшний день присоединились и банки. Мы расширились для того, чтобы усовершенствовать не только международные денежные переводы, хотя основные цели Wise — предлагать самые быстрые, льготные и удобные альтернативы — не изменились. Наши миссия остается такой же: мы продолжаем строить систему, для того чтобы обеспечить безграничное движение денег по всему миру”, объяснил Кристо Кяэрманн, исполнительный директор и соучредитель Wise.

С сегодняшнего дня клиенты смогут переключиться в веб-браузере на новый домен wise.com. Переход всех клиентов пройдет в марте этого года.

Компания Wise (ранее TransferWise) была основана в 2011 году Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяэрманном. Wise является международной технологической компанией, которая создает удобный способ для движения денег по всему миру.