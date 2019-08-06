Спрос на жилищные кредиты растет. Значительную часть заявлений не удовлетворяют

По словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, количество заявлений на получение жилищного кредита в последние месяцы заметно выросло.

”За месяц мы рассматриваем в среднем 3600 заявлений на получение кредита. В тот же период прошлого года их было на 8 процентов меньше”, — сказала Пяргма.

При этом банки отклоняют до трети заявлений.