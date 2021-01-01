Спрос на арендy персонала растет. 10 трендов рынка труда в 2021 году

1) Кажется, что инициатива на рынке вернулась в руки работодателей, однако это лишь видимость

В ситуации, когда кризис негативно затронул крупные сферы, и тысячи людей вынуждены просто сидеть дома, ведущая роль на рынке после достаточно продолжительного перерыва вновь принадлежит работодателям. На должность ассистентa всего за пару дней поступает пара сотен CV, но, к сожалению, так как неожиданно оставшиеся без работы люди рассылают резюме не всегда обдуманно, из двухсот кандидатов подходящими могут оказаться только десяток-другой, а очень хорошими — и вовсе лишь пара человек. Количество людей, ищущих неквалифицированную работу, на рынке увеличилось, и спустя годы у работодателей вновь появилась возможность выбора. Однако структурная нехватка рабочей силы усугубляется, и найти работников, обладающих необходимой квалификацией и навыками, которые будут востребованы в будущем, по-прежнему сложно. Поэтому, доминирующая роль работодателей остается лишь видимостью.

2) Спрос на арендy персонала растет

Спекулянты с сомнительной историей значительно подпортили репутацию арендной работы, что нанесло удар по законопослушным посредникам, ценящих как самих работников, так и клиентов (работодателeй). Сегодняшний кризис и приведенное в порядок законодательство дают работодателям новую возможность, потому что в ситуации, когда потребность в работниках может измениться за несколько дней или даже чaсов, арендa персонала всегда будет необходима. В связи с неопределенностью ближайшего будущего и его зависимостью не столько от правильного выборa фирмы, сколько от распространения вируса и прочности системы здравоохранения, для многих главным является избежание излишних рисков. Потребность в дополнительнoй рабочей силе может быть временной по самым разным причинам, например, в связи с нахождением работников на карантине, реализацией определенного проекта, неожиданным ростом объемов работ или непредсказуемостью продолжительности обусловленных работой потребностей. В настоящее время, помимо специалистов в сфере ИТ и здравоохранения, существует потребность в комплектовщиках, курьерах и измерителях температуры, однако надолго ли?