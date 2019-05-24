24.05.2019, 08:37

Справедливость восторжествовала: магазин продал автомобиль со скрытым дефектом, и в итоге выплатил покупателю сумму в два раза выше

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Kasutatud autod
Kasutatud autodFoto: Tiit Blaat

Клиент купил у продавца автомобилей в Выру подержанный автомобиль за 3075 евро, но через 13 дней после заключения договора обнаружил, что автомобиль больше не заводится. Он отвез его обратно к продавцу, чтобы устранить неисправности, но продавец отказался решать претензию клиента.

По словам эксперта по страхованию ERGO Майко Калвет, все чаще происходят случаи, когда в автомобиле после сделки о покупке обнаруживаются недостатки или же мастерская по ремонту автомобилей не сделала до конца свою работу.

При этом добиться справедливость может влететь в копеечку: если сложить одни лишь расходы, как работа юриста, госпошлины, судебные экспертизы, свидетели в суде, то сумма часто превышает несколько тысяч евро. Поэтому люди часто решают не отстаивать свою права — но можно сделать и по-другому.

После отказа со стороны продавца вышеупомянутый клиент отвез машину на диагностику за свой счет, заплатив за это 396 евро. Выяснилось, что масло в моторе и фильтры давно не меняли и масло загустело. В итоге пострадали детали мотора и нуждались в смене, а учитывая стоимость автомобиля, ремонт было уже делать нецелесообразно.

Чтобы решить ситуацию, клиент обратился к страхованию юридических расходов, и случаем от имени клиента начал заниматься юрист, который расторгнул договор и потребовал от продавца возврат уплаченных клиентом денег. Однако магазин отказался удовлетворять требование и юрист обратился в Департамент защиты прав потребителей.

Департамент встал на сторону клиента и постановил, что продавец должен вернуть деньги и оплатить весь причиненный ущерб. Но продавец не выполнил предписание, и юрист обратился в суд, оплатив госпошлину за клиента.

Представитель магазина заявил в суде, что несмотря на заключенный договор купли-продажи, магазин не продавал клиенту автомобиль, а лишь выступил посредником от имени владельца на основе маклерского договора.

В итоге суд все же пришел к мнению, что магазин продал клиенту автомобиль на основе договора купил-продажи, и удовлетворил все требования пострадавшей стороны — клиента. Решение суда обязало магазин выплатить клиенту 5600 евро, то есть почти в два раза больше, чем тот заплатил за неисправный автомобиль.

На данный момент магазин выполнил требование, и тем самым тяжба закончилась. Кроме того, учитывая наличие соответствующей страховки, пострадавший не понес никаких связанных с судебным процессом трат, а также было гарантировано, что его представят в суде.

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