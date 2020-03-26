Sportland закрыл все магазины и извинился за вызванный распродажей хаос

Вчера руководитель Sportand Аре Алтрая сказал, что целью 50% распродажи не было, чтобы люди ринулись в магазины. "Понимаем, что все вышло очень глупо, и мы на это отреагировали. Мы не ждали так много людей в магазины, кампания была предназначена в первую очередь как онлайн-кампания. Нашей целью не было распространять вирус", — оправдывается Алтрая.
Sportand также опубликовал извинение в социальных сетях и объявил, что с четверга закрыты все обычные магазины сети.
"Приносим искренние извинения за вчерашние события. […] Мы высоко ценим и уважаем усилия правительства ЭР и понимаем, что они чрезвычайно необходимы в данной ситуации. Мы признаем ответственность и закрываем физические магазины до того, как поступит официальное решение/возможность их вновь открыть в обычных условиях", — указано в извинении.
На пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас отметил, что сейчас не время для скидок.
"Призываю бороться против этого вируса всех, также и различные предприятия и магазины, сейчас не подходящее время для скидок. Вы же ведь сами зазываете народ в свои магазины", — сказал Ратас.
"Полиция будет это контролировать, и государство накажет, если наши замечания не будут соблюдаться. Но унас есть и своя ответственность", — добавил он.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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