Спор вокруг ветряков братьев Сынаялг в Айду: суд принял решение, но неопределенность сохраняется

«Важный поворот в этом споре произошел тогда, когда рассматривающего жалобу ветряного парка судью в административном суде по настоянию Госсуда заменили на коллегию из трех судей. Начиная с этого момента возникла логическая связь фактологии и судебных решений», - пояснил застройщик Айдуского ветряного парка Андрес Сынаялг. «Сегодняшнее решение Тартуского окружного суда, которое опять принимала коллегия из трех членов, подтверждает теперь еще раз, что госчиновники, останавливая развитие Айдуского ветряного парка, поступили противоправно».

Если вначале против развития ветряного парка выступила Ида-Вируская уездная управа, то после административной реформы, упразднившей уездные управы, спор технически переняло Министерство юстиции.

Олег Сынаялг — председатель правления AS Eleon, занимающегося развитием технологии ветряков, устанавливаемых в Айдуском ветряном парке — сказал, что сегодняшнее решение соответствует ходу дел в правовом государстве. «Хотя протестующие против ветряного парка чиновники пытались аргументировать, что решение о смене состава административного суда уже 29 апреля было для них сюрпризом, Госсуд ясно выразил, что уже с первого обращения в Госсуд с этой жалобой для них должно было быть предсказуемо, что ничего хорошего они с этого спора не получат», - сказал Сынаялг.

По словам Сынаялга, нельзя исключать, что за неожиданной атакой на этой неделе Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, который сообщил насколько неправильно и ошибочно все в Айдуском ветряном парке, стояло желание смягчить эффект неизбежного проигрыша в суде.

«Сегодняшнее положение вещей фактически таково, что чиновникам, которые противодействовали развитию ветряного парка, было бы разумно сделать два шага назад, потому что государство должно изменить свою тактику. Вместо подводящей к энергетическому повороту нестабильности в промышленности и бесконечному спору, необходимо начать сотрудничество и найти совместные решения. Если на официальном уровне нет возможности это изменить, то это нужно сделать на политическом. Эстония, как государство, выиграет от развития технологии ветряной энергии гораздо больше, чем просто один парк — за этим будут новые рабочие места в Ида-Вирумаа, неограниченный экспортный потенциал и поступление налогов», - добавил Олег Сынаялг.

Олег Сынаялг отметил, что все документы, на основании которых строительство парка в Айду оспорено, засекречены.

На вопрос, как судебное решение повлияет на решение Департамента защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA - Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) остановить строительство, Андрес Сынаялг ответил: «До тех пор, пока судебное решение не вступит в силу, status quo сохранится. Если вступит, то предписание перестанет действовать».

Судя по реакции оппонентов братьев Сынаялг, в этом споре еще далеко до окончательного решения.

TTJA заявил, что по-прежнему имеет множество претензий к парку в Айду, в частности установленные ветряки:

- не отвечают ни одному известному департаменту строительному проекту;

- находятся в противоречии с тематической планировкой местного самоуправления;

- у них отсутствует обязательное в данном случае согласование с Министерством обороны;

- в отношении них не проведены строительно-геологические исследования;

- нет оценки влияния на окружающую среду.

TTJA по-прежнему будет ждать от предпринимателей ответа на эти и другие вопросы.

По мнению Министерства обороны, сегодняшнее определение Тартуского окружного суда не повлияет существенно ни на одно из идущих административных производств. Запрет на строительство и нахождение в парке по-прежнему в силе.

«Сооружения парка Айду по-прежнему противоречат тематической планировке и согласованному с Министерством обороны предварительным проектом, они не отвечают выданным местным самоуправлением разрешениям на строительство, а установленные сооружения по-прежнему значительно выше тех, что были согласованы, - считает министерство. - Поэтому у государства по-прежнему есть обязанность вмешаться в эту противозаконную строительную деятельность».