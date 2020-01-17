СПИСОК | Известен перечень электромобилей, для покупки которых вам дадут пособие(1)
Начиная с 9 утра пятницы, 17 января, можно подавать ходатайства на материальную поддержку для приобретения электромобилей. Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) обнародовал список машин, на покупку которых выделяется пособие.
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