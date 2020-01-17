СПИСОК | Известен перечень электромобилей, для покупки которых вам дадут пособие

Величина пособия составляет 5000 евро на покупку полностью электрического транспортного средства категории M1 или N1. Вся подробная информация опубликована на сайте Центра инвестирования в окружающую среду.

Одним из условий получения пособия является покупка автомобиля у признанного AMTEL продавца. Список таких продавцов вы можете найти на страничке AMTEL.

Составлен также и список моделей, на которые распространяется право получения пособия. Список не является окончательным: ожидается его дополнение новыми автомобильными марками и моделями. В ценах тоже возможны изменения.

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