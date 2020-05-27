Спецпред Путина Сергей Иванов работает слесарем в Кивиыли? Борьба с отмыванием денег в Эстонии местами доходит до абсурда

”Как мы должны работать, если не знаем правил игры? У меня очень прозрачный и понятный бизнес. Ваше решение для меня совсем непонятно…”, — написал бизнесмен банку.
Представитель банка ответил, что они не обязаны аргументировать закрытие счета. Уткин сказал изданию, что, скорее всего, банку не понравилось, что он ведет бизнес с Украиной. ”Украина — ассоциированный член ЕС, но банк рассматривает ее как территорию риска”, — недоумевает он.
Уткин обратился в Финансовую инспекцию, но с таким же успехом он мог бы попросить помощи у стенки. Руководитель отдела надзора за финансовыми услугами Мари Пуусааг-Тамм ответила, что речь идет об отношениях между клиентом и банком и если Уткин не согласен с решением SEB, пусть идет в суд.
”Закрытие счетов — очень большая проблема. Она затрагивает сотни и тысячи предприятий”, — говорит Уткин. Сейчас его бизнес обслуживает Tallinna Äripank.
То, что банки иногда, действительно, перегибают палку, признают многие. Эта проблема периодически обсуждается и в финансовой комиссии Рийгикогу. Михкель Руубас из бюро данных по отмыванию денег, например, говорит, что если банк не аргументирует прекращение клиентских отношений, то потенциальный нарушитель получает сигнал: тебя подозревают, уничтожь улики! Честные же предприниматели страдают и не знают, что делать.
С проблемой чрезмерного усердия в борьбе с отмыванием средств в последний год часто сталкивается и канцлер права Юлле Мадизе. ”Желание банков снизить возможные риски понятно. С отмыванием нужно бороться систематически”, — написала она в марте министру финансов Хельме и добавила, что в свете этого банки все же не должны преследовать людей. Мадисе отметила, что ей известны случаи, когда банки ограничивали доступ к основным услугам (интернет-банк, платежи, снятие денег) или закрывали счета людей и отказывались открывать новые. Это, по ее словам, ставит людей в сложную ситуацию, так они они не могут заплатить по счетам и т.д.
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