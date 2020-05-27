Спецпред Путина Сергей Иванов работает слесарем в Кивиыли? Борьба с отмыванием денег в Эстонии местами доходит до абсурда

Все началось с того, что бухгалтер фирмы не смог перевести зарплату одному работнику из Кивиыли, поскольку Swedbank заблокировал платеж.

Причиной стало имя получателя — Сергей Иванов. Банк прислал Alexela письмо с просьбой предоставить дополнительные данные об этом человеке. Автор письма, похоже, и сам понимал нелепость ситуации, поскольку написал: ”Заранее прошу прощения, скорее всего, г-н Иванов — это тезка [специального представителя президента РФ Владимира Путина Сергея Иванова], поэтому, к сожалению, мы должны провести этот процесс”.

Далее следовала официальная часть письма: "KKT Oil совершает платеж получателю Сергею Иванову с пояснением ”зарплата за март” на сумму 424.63 €. Просим предоставить информацию о Сергее Иванове: копию удостоверения личности, дату рождения, место рождения, точный адрес проживания и полное имя. Платеж может противоречить установленным международными санкциями ограничениям”.

Финансовый директор Alexela Тоомас Вирро ответил банку: ”Неужели ваше подразделение по борьбе с отмыванием средств действительно подозревает, что бывший глава администрации Кремля и многократный министр РФ теперь работает у нас в Кивиыли слесарем? Конечно же, мы должны выполнить вашу просьбу, но меня действительно так и подмывает передать эту информацию в рубрику юмористических новостей Eesti Eks­press”.

У исполнительного директора Alexela Андреса Лаане есть еще одна ”веселая” история. Так, во времена, когда он работал руководителем эстонского филиала Nordea, один из его коллег приобрел для своего литовского коллеги билет на таллиннский концерт шведского гитариста-виртуоза аргентинского происхождения Хосе Гонсалеса. Литовский коллега перевел ему деньги за билет, написав в пояснении "for Gonzales”. И это имя показалось банку странным. Деньги удерживались около трех недель. ”Я до сих не понимаю, почему никого из них в целях профилактики или в качестве предупредительной меры не арестовали, ведь, находясь на свободе, они могли согласовать свои ответы”, — смеется Лаане.

"На самом деле у нас нет претензий ни к Swedbank, ни к другим банкам, просто эти регуляции стали слишком нелепыми”, — добавляет он.