Спецкомиссия обсудит достоверность прошлогоднего государственного отчета. Обнаружены ошибки в учете имущества Сил обороны

В своем аудиторском отчете ”Достоверность годового бухгалтерского отчета и законность сделок государства за 2019 год” Государственный контроль обнаружил, что Министерство финансов предоставило Рийгикогу проект закона о государственном бюджете на 2019 год с ошибками: некоторые итоговые суммы в нем оказались неверными. Ошибки обнаружены в учете имущества Сил обороны.

”Отчет, который содержит такие серьезные ошибки, — это что-то необычное. Мы должны разобраться, как они возникли и как их планируется избегать в дальнейшем”, — сказал председатель комиссии Юрген Лиги. По его словам, проблемы с учетом были у Сил обороны на протяжении длительного времени, однако со временем ситуация улучшилась.

На заседание приглашены представители Министерства финансов, Министерства обороны и Государственного контроля.

Открытое заседание начнется в 13:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.

Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.