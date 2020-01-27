Специальная комиссия обсудит влияние реформы обязательной накопительной пенсии

”Анализ и пояснительная записка к законопроекту о пенсионном страховании не оставляют сомнения, что без второй ступени пенсии будут значительно ниже, — сказал председатель специальной комиссии Юрген Лиги. — Правительство ответило Рийгикогу и финансовой комиссии, что пенсия — это личное дело граждан. В связи с этим, обязанность специальной комиссии — проверить, каким образом правительство пришло к подобным выводам, каким образом планируется обеспечить право каждого человека на помощь в старости, что требует Конституция и имеет ли государство в этом отношении международные обязательства”.

По словам Лиги, члены комиссии хотят узнать, на основании каких данных правительство утверждает, что самостоятельные накопления граждан на старость будут достаточными и они смогут инвестировать более выгодно и успешно, чем пенсионные фонды.

На заседание приглашены государственный контролер Янар Холм, а также представители Министерства финансов, Министерства социальных дел, Государственного контроля и Канцелярии канцлера права.

Второе чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о накопительных пенсиях и, в связи с этим, в другие законы (реформа обязательной накопительной пенсии) (108 SE) состоится на пленарном заседании в среду.