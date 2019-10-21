21.10.2019, 16:10

Специалисты выявили в э-голосовании 28 проблемных мест

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rus.delfi.ee
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PPA esitles uue kujunduse ja turvaelementidega ID-kaarti
Uus ID-kaartFoto: Rauno Volmar

Созванная министром внешней торговли и ИТ Керт Кинго рабочая группа исследовала безопасность э-выборов и выявила 28 проблемных мест, пишет Geenius.

Ранее уже звучали предложения увеличить количество людей, занимающихся проведением и проверкой выборов, а также количества независимых наблюдателей. К этим советами министерство уже прислушалось. Также рассматривается возможность создания многоуровневой системы идентификации.

В качестве проблемных мест указывается также недостаточность ресурсов, сложность системы и дезинформация по вопросам э-выборов, а также отсутствие возможности мобильного голосования.

Полный список проблем приводится на портале Geenius.

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