Специалисты: цены на недвижимость могут упасть осенью. Первыми подешевеют квартиры в домах советской постройки

"На цены продаж коронавирус еще практически не повлиял, хотя продавцы сегодня ведут себя более гибко, но коррекция цен всегда задерживается. Ожидаем большую готовность к скидкам осенью, как на рынке нового, так и вторичного жилья", — переадет RusERR слова аналитика агентства недвижимости Uus Maa Игоря Хабала.

По словам аналитика Arco Vara Михкеля Элисте, в первую очередь в Таллинне упадут цены на квартиры в многоквартирных домах советских времен: к середине мая цены на квартиры, в построенных в 1960-х годах домах, снизились по сравнению с мартом на 7,5%, а цены на квартиры в построенных в 1980-х годах домах — на 8,4%.

Что касается новых проектов, то уже есть уведомления об отказе от планов по строительству новых зданий. "Тот факт, что девелоперы не выводят новые проекты на рынок, является позитивным, поскольку это не увеличивает предложение, и предстоящее падение цен на жилье будет относительно незначительным по сравнению с тем, что произошло в 2008-2010 годах", — считает Элисте.

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