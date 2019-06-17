Специалист по найму персонала: новый тренд - выбирают работники, а не работодатели

Однако этим временам приходит конец. Наемные работники, особенно хорошие специалисты, стали ценить себя выше. Более того, явно обозначился противоположный тренд: все чаще не работодатель решает, брать или не брать работника, а наоборот — специалист диктует условия и выбирает работодателя. А учитывая, что доля трудоспособного населения в стране сокращается (по прогнозам, только в ближайшие 7-8 лет ожидается сокращение примерно на 43 000 человек), этот тренд будет только нарастать.

Так что работодателям следует осознать современные реалии: уже недостаточно просто выставить объявление о наличии вакансии. Все чаще работодателю надо самому приложить немало усилий, чтобы найти потенциального специалиста на эту вакансию. А найдя такого человека, рабочее место надо ему не просто предложить, а продать.

Например, все чаще соискатели желают получить гибкий рабочий график, возможность работы из дома, сокращенный рабочий день, и предложив им более лояльные условия труда, у работодателя появится больше шансов получить хорошего и мотивированного специалиста.

Специалист — важнее

Каждый день я слышу от руководителей предприятий о том, что на фирме большая текучесть кадров, просто беда! И это действительно беда для предприятия, ведь люди уходят, забирая с собой багаж знаний, опыт, полученный на предприятии за годы работы, и конечно силы и время вложенные работодателем в данного человека. Также, В связи с нехваткой рабочей силы в Эстонии, работодатели вынуждены принимать на работу кандидатов за более высокую оплату, чем были у имеющихся сотрудников, чем вызывают негодование у последних.

К сожалению, далеко не каждый работодатель задумывается о том, как можно удержать сотрудников и остановить потерю компетенций. Вместо этого руководители мирятся со сложившейся ситуацией в надежде, что когда-нибудь все наладится само собой.

А что можно для этого сделать? Если в целом — создать такую атмосферу в коллективе, чтобы никому не хотелось по своей воле его покидать. Существует огромное количество способов как можно удержать сотрудника, но далеко не все предприятия их могут или хотят применять. Простые способы известны: от похвалы работника хотя бы просто за старательность до предоставления реальных возможностей карьерного роста. А также: привлечение сотрудников к принятию решений, поздравления со значительными датами и событиями, внутренние культурные мероприятия неформальные беседы руководителя с сотрудниками, например, во время корпоративного обеда, профессиональные конкурсы и т. д.

Или такие льготы, как компенсация расходов на занятия спортом, предоставление билетов в театры и на концерты, внеочередные оплачиваемые отгулы и т. д.

Какие-то из этих мер требуют дополнительных расходов от фирмы, другие ничего не стоят.

Конечно, и прежде многие работодатели практиковали нечто подобное. Однако если это делалось, то обычно в качестве красивого, но необязательного жеста. Теперь же, в свете новых тенденций на рынке труда, эта сторона деятельности руководителя становится обязательной и необходимой.