Специалист по аграрному сектору: украинцам надо продлить разрешения на работу до конца года

”Это очень хорошо, что правительство сделал исключение для занятых в сельском хозяйстве сезонных работников из Украины, разрешив им работать в данной сфере до 31 июля”, — сказал Мулд.

”Если Эстония и Украина действительно не откроют свои границы для свободного передвижения рабочей силы, то, по моему мнению, было бы разумным продлить эти разрешения на работу до конца года, то есть 31 декабря”.

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