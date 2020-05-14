Специалист по аграрному сектору: украинцам надо продлить разрешения на работу до конца года(2)
Один из самых известных специалистов аграрного сектора Эстонии Маргус Мулд, который руководит сейчас концерном из девяти предприятий, рекомендует продлить иностранцам разрешения на работы до конца года, пишет Maaleht.
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