14.05.2020, 22:46

Специалист по аграрному сектору: украинцам надо продлить разрешения на работу до конца года

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Margus Muld
Margus MuldFoto: Kadri Paas

Один из самых известных специалистов аграрного сектора Эстонии Маргус Мулд, который руководит сейчас концерном из девяти предприятий, рекомендует продлить иностранцам разрешения на работы до конца года, пишет Maaleht.

”Это очень хорошо, что правительство сделал исключение для занятых в сельском хозяйстве сезонных работников из Украины, разрешив им работать в данной сфере до 31 июля”, — сказал Мулд.

”Если Эстония и Украина действительно не откроют свои границы для свободного передвижения рабочей силы, то, по моему мнению, было бы разумным продлить эти разрешения на работу до конца года, то есть 31 декабря”.

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