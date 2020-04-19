19.04.2020, 11:11

"Спасибо, Касса по безработице": подать заявку — легко, деньги приходят быстро

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Pensionisambad
PensionisambadFoto: Oliver Tsupsman

Касса по безработице подставила плечо местным предпринимателям. RusDelfi пообщался с некоторыми из них. Если вы хотите поделиться своим опытом сотрудничества с Кассой, то напишите на rus@delfi.ee, и мы с вами свяжемся.

Касса по безработице начала выплачивать компенсации по зарплате за март.

Подача заявления началась 6 апреля. "Мы подали 9 апреля на сайте tootukassa.ee, к тому момент уже около 4000 компаний отправили заявку, я подумал, что не попробовав, не узнаешь, через несколько дней уже получили деньги на счет, — говорит Андрей (имя изменено, настоящие фамилия, имя и должность редакции известны — прим. RusDelfi).

- Подача очень простая, пару кликов и готово. Пишешь данные о фирме, если до 20 числа подаешь, то прикрепляешь показатели денежных потоков из бухгалтерии. На всякий случай, добавил данные за прошлый год. Плюс, уведомления от работодателя сотрудникам, что фирма не может предложить работу в полном объеме и будет выплачивать среднюю зарплату. Если идут сокращения, то тоже прикрепляешь официальное решение".

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Как отметил Андрей, 9 апреля, в четверг, они подали ходатайство. Решение пришло в понедельник, документ был подписан раньше — 11-го, в субботу. А уже во вторник вечером деньги поступили на личный счет. "Все оперативно, спасибо Кассе по безработице". Как он добавил, оборот консалтинговой фирмы упал до нуля, в марте вообще не было заказов.

Директор туристического бюро ”Оле-Лукойе” Татьяна Глюкманн тоже отправила запрос на компенсацию зарплат. "Мы подали в первый день, через несколько дней уже получили деньги. Были удивлены, как быстро все получилось. Мы туроператор. Возим на экскурсии по Скандинавии, Центральной Европе. Как вы думаете, в январе и февраля люди хотят путешествовать не по курортам? Сезон продаж начинается в апреле, у нас было массу прекрасных рейсов — все перенесли или отменили. Клиентам все вернули, никому не должны. Планируем новые туры. Мы разработали много необычных поездок по Эстонии. Также повезем летом в Лапландию, там один человек на 1.5 квадратных километра. В Швеции много не густонаселенных мест.

Так как мы не живем за счет предоплаты, то если кризис продлится, то будет тяжело. Сейчас закрытие не рассматриваем, мы оптимисты. Стоит отметить, что турбизнес — это планирование на полгода вперед. Поэтому поддержки в течение 2-3 месяцев — недостаточно. Туры планируются заранее, вряд ли в мае у нас будет много клиентов, но будем стараться. Надеюсь, к сентябрю выйдем на уровень трехлетней давности". До этого RusDelfi писал о спортивной школе Таллинна — им тоже выплатили запрошенные средства.

Министерство экономики и коммуникаций начнет предоставлять через EAS прямое пособие малым и средним туристическим предприятиям, а также предлагающим туристические услуги микропредприятиям. Общий бюджет данной меры составляет 25 миллионов евро, и размер пособия на предприятие находится в пределах 2000 — 60 000 евро, в зависимости от сферы деятельности предприятия, его размеров, потери оборота и потребностей в части преодоления кризисного периода. Точные критерии появятся, когда правительство примет пакет мер. Подробнее здесь.

Как отметили Татьяна и Андрей, на сайте Кассы по безработице подать заявку не составляет труда (инструкция). Компенсация выплачивается тогда, когда работодатель находится в ситуации, которая соответствует по крайне мере двум условиям из трех:

* оборот или доход работодателя в том месяце, за который подается ходатайство о компенсации, снизился по крайней мере на 30 процентов по сравнению с оборотом или доходом того же месяца прошлого года;

* работодатель не может дать работу в согласованном объеме по крайней мере 30 процентам работников;

* работодатель снизил по крайней мере 30 процентам работников заработную плату не менее чем на 30 процентов или до размера минимальной зарплаты.

График: новые, законченные и приостановленные рабочие отношения, начиная со второй недели 2020 года

Розовым отмечены прекращенные рабочие отношения, синим — новые. Серый фон — период введения чрезвычайного положения в Эстонии. Наведите на точку, чтобы узнать конкретное число.

Первые выплаты Касса по безработице сделала 8 апреля. На прошлой неделе компенсации были назначены 22 876 работникам из 3907 учреждений. Общий размер назначенных компенсаций заработной платы составил 19 047 086 евро.

Пакет мер рассчитан на компенсацию за март, апрель и май. В рамках дополнительного бюджета для преодоления кризиса Кассе по безработице выделили 250 миллионов евро.

NB! Естественно, по нескольким примерам нельзя делать вывод о работе всей структуры. Если у вас есть отрицательный или другой опыт подачи ходатайства — напишите на rus@delfi.ee

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