"Спасибо, Касса по безработице": подать заявку — легко, деньги приходят быстро

Касса по безработице начала выплачивать компенсации по зарплате за март.

Подача заявления началась 6 апреля. "Мы подали 9 апреля на сайте tootukassa.ee, к тому момент уже около 4000 компаний отправили заявку, я подумал, что не попробовав, не узнаешь, через несколько дней уже получили деньги на счет, — говорит Андрей (имя изменено, настоящие фамилия, имя и должность редакции известны — прим. RusDelfi).

- Подача очень простая, пару кликов и готово. Пишешь данные о фирме, если до 20 числа подаешь, то прикрепляешь показатели денежных потоков из бухгалтерии. На всякий случай, добавил данные за прошлый год. Плюс, уведомления от работодателя сотрудникам, что фирма не может предложить работу в полном объеме и будет выплачивать среднюю зарплату. Если идут сокращения, то тоже прикрепляешь официальное решение".

Как отметил Андрей, 9 апреля, в четверг, они подали ходатайство. Решение пришло в понедельник, документ был подписан раньше — 11-го, в субботу. А уже во вторник вечером деньги поступили на личный счет. "Все оперативно, спасибо Кассе по безработице". Как он добавил, оборот консалтинговой фирмы упал до нуля, в марте вообще не было заказов.

Директор туристического бюро ”Оле-Лукойе” Татьяна Глюкманн тоже отправила запрос на компенсацию зарплат. "Мы подали в первый день, через несколько дней уже получили деньги. Были удивлены, как быстро все получилось. Мы туроператор. Возим на экскурсии по Скандинавии, Центральной Европе. Как вы думаете, в январе и февраля люди хотят путешествовать не по курортам? Сезон продаж начинается в апреле, у нас было массу прекрасных рейсов — все перенесли или отменили. Клиентам все вернули, никому не должны. Планируем новые туры. Мы разработали много необычных поездок по Эстонии. Также повезем летом в Лапландию, там один человек на 1.5 квадратных километра. В Швеции много не густонаселенных мест.

Так как мы не живем за счет предоплаты, то если кризис продлится, то будет тяжело. Сейчас закрытие не рассматриваем, мы оптимисты. Стоит отметить, что турбизнес — это планирование на полгода вперед. Поэтому поддержки в течение 2-3 месяцев — недостаточно. Туры планируются заранее, вряд ли в мае у нас будет много клиентов, но будем стараться. Надеюсь, к сентябрю выйдем на уровень трехлетней давности". До этого RusDelfi писал о спортивной школе Таллинна — им тоже выплатили запрошенные средства.