Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Певческое поле и охранная фирма хотят проводить концерты ”для автомобилей”

Идея заключается в том, чтобы наслаждаться действом бесконтактно, сидя в машине. В таком формате на Певческом поле сможет расположиться почти тысяча зрителей.
”Певческое поле достаточно большое для того, чтобы вместить публику вместе с машинами. Наступило время, когда мы должны начать использовать это решение”, — сказал директор Певческого поля Урмо Саареоя и добавил, что сейчас они намерены обратиться с этой идее в соответствующие инстанции, которые дадут или не дадут начинанию зеленый свет.
„Довольно большая площадь и различные возможности въезда и выезда позволяют нам расположить здесь почти 300 автомобилей. В каждом из них может находится до трех человек — конечно же, членов одной семьи”, — сказал глава Meeskond Security OÜ Эйго Сыстер.
Принимать, размещать и провожать автомобили будут охранники и регулировщики движения.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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