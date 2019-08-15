Спасательный департамент обеспокоен сокращением расходов: уменьшится чувство защищенности людей и качество спасательной службы

К 15 августу Спасательный департамент должен представить предложения по сокращению расходов. В 2020 году департаменту нужно сэкономить 2,3 млн евро, в 2021 — 3,2 млн, 2022 — 1,3 млн и в 2023 тоже 1,3 млн евро.

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару подчеркнул, что пока речь идет лишь о предложениях, обсуждение которых еще только начнется.

Руководство считает, что в департаменте нельзя сократить расходы за счет фонда зарплат, так как зарплата спасателя до сих пор ниже средней по Эстонии. Таммеару подтвердил, что ведомство продолжит борьбу за то, чтобы зарплата достигла уровня средней.

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По его словам, пока департамент разработал три сценария для сокращения расходов: "Меньше предотвращения и готовности к кризисам", "Меньше нового спасательного оборудования" и "Крупные изменения отложим на потом".

Однако при первом сценарии уменьшится чувство защищенности населения, при втором — упадет качество и доступность спасательной службы. Третий же сценарий сочетает в себе оба первых варианта.