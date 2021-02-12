Спасательный департамент и Инспекция труда проверят предприятия, занимающиеся опасными химическими веществами

И природная, и искусственная среда состоят из разных химикатов. Таким образом, многие учреждения вынуждены использовать в своей повседневной работе различные химические вещества, которые могут быть вредными для окружающей среды, здоровья человека и имущества. Независимо от природы и количества химического вещества, с ним следует обращаться таким образом, чтобы он не представлял опасности, а последствия, связанные его использованием, были сведены к минимуму.

Для компании с большим риском несчастных случаев были разработаны меры, которые позволяют безопасно использовать химикаты, а также своевременно предупреждать о потенциальной опасности. Спасательный департамент регулярно проверяет такие предприятия и строго контролирует их.

”Помимо крупных компаний, все другие компании или учреждения, занимающиеся химическими веществами, также могут представлять опасность. Величина опасности зависит от нескольких факторов: например, от количества обрабатываемого химического вещества, от того, хранится ли вещество или используется, какие меры по предотвращению и смягчению последствий были приняты компаниями и так далее”, — сказала эксперт отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Реелика Куузик.

Чтобы предотвратить несчастные случаи и получить полное представление о ситуации, Спасательный департамент совместно с Инспекцией труда впервые на следующей неделе проведет инспекционную проверку мелких предприятий. В число таких учреждений войдут, например, спортивные и оздоровительные центры, школы и детские сады с бассейнами, спа и водные центры, а также компании, использующие краски, масла, моющие средства, пену и другие опасные вещества.

”Поскольку это опасные химические вещества, для того, чтобы произошла беда, достаточно небольшой ошибки. Поэтому важно, чтобы все требования безопасности были правильно соблюдены, а риски минимизированы”, — говорит Куусик.

В предыдущие годы в Эстонии было несколько случаев, когда в воду бассейна попало слишком много раствора хлора, что поставило под угрозу здоровье человека. Также известны случаи, когда контейнеры с химическими веществами передвигали, и химикаты просачивались через пол на нижний этаж. Имели место аварии, связанные с химическими веществами, несовместимыми по своей природе, что привело к возникновению очень опасной ситуации. Кроме того, в зданиях, содержащих опасные химические вещества, произошел ряд пожаров, что затруднило спасательные работы.