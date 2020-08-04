Спад позади: число предложений о работе выросло на 83%

В марте и апреле в связи с кризисом большинство работодателей было вынуждено приостановить поиск персонала, меньше всего новых предложений о работе было опубликовано в середине апреля. Самый большой спад наблюдался в туристическом секторе, где за несколько дней с рынка труда исчезло около 90 % предложений о работе. Начиная с мая число предлагаемых должностей стало расти, и в летние месяцы (июнь-июль) рост числа предложений о работе ускорился. В июле работодателями было опубликовано на 83 % больше предложений о работе, чем в апреле.

Больше всего выросло число предложений о работе в секторе общественного питания, где в июле было опубликовано на 238 % больше предложений о работе, чем в апреле. Явные признаки восстановления показали также сектор маркетинга (+196 %), сектор обслуживания клиентов (+176 %), сектор продаж (+139 %) и сфера охраны правопорядка (+121 %).

Удвоилось также количество предложений о работе в производственном и промышленном секторах (+95 %), где восстановление числа объявлений о работе началось позже, чем в других сферах, в основном в июле. В транспортном секторе число предложений о работе выросло на 70 %, в строительном секторе — на 48 % и практически достигло прошлогоднего уровня.

”В статистике числа предложений о работе отдельно обозначились сектор здравоохранения и сектор образования, где количество предложений о работе превышает даже прошлогодний уровень”, — прокомментировал последние тенденции на рынке труда менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт. — Мы также видим, что ориентированные на высококвалифицированных специалистов предложения о работе лучше пережили кризис и сокращались в меньшем темпе по сравнению с другими должностями”.

Хенри Аувяэрт добавил, что самой сложной ситуация продолжает оставаться в туристическом секторе (в т. ч. гостиничном хозяйстве), где число предложений о работе в июле несколько выросло, но поскольку вызванный кризисом спад был намного глубже, чем в других сферах, то количество предлагаемых должностей по-прежнему примерно на 50 % меньше, чем за тот же период прошлого года.