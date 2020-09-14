"Спад экономики меньше ожидаемого". Комиссии Рийгикогу обсудят экономический прогноз

По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Кокка, при составлении государственной бюджетной стратегии и государственного бюджета на следующий год необходимо тщательно и всесторонне проанализировать как финансовую, так и экономическую ситуацию и влияющие на них факторы. Это позволит найти оптимальное решение в сложившейся непредсказуемой ситуации.

”Решения касательно бюджета на следующий год должны в кратчайшие сроки помочь остановить экономический спад и восстановить рост экономики”, — сказал Кокк.

По словам председателя комиссии по экономике Свена Сестера, экономический прогноз показывает, что спад экономики меньше ожидаемого. ”Мы видим, что дополнительный бюджет и принятые в связи с кризисом меры возымели действие. В дальнейшем приоритетом для правительства и Европейского союза должно стать сохранение открытой экономики”, — сказал Сестер. Он отметил, что необходимо помнить и о рисках для здоровья, но чрезмерные ограничения и препятствование передвижению товаров и услуг могут оказать на экономику крайне негативное влияние.

”Что касается следующего года, — мы понимаем, что для восстановления экономики и помощи предприятиям мы должны быть готовы временно вывести государственный бюджет в небольшой дефицит. Но это должна быть именно временная мера, а не что-то долгосрочное”, — сказал Сестер. Он добавил, что приоритет следует отдавать дополнительным инвестициям в науку и исследовательскую деятельность, а также в инфраструктуру. Полученные за счет займов средства следует в первую очередь направить в сферы, которые в долгосрочной перспективе повысят конкурентоспособность Эстонии.

Использование займов повысит долговую нагрузку Эстонии до 31,3 % от ВВП к концу 2024 года, т.е. до 10,4 миллиарда евро. В то же время, это позволит быстрее вывести экономику на докризисный уровень.