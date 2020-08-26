Созданные в Эстонии электросамокаты Tuul теперь можно не только арендовать, но и купить

По сравнению с тем самокатом, который можно взять лишь в аренду, личный электросамокат может развить скорость до 25 км/ч и проехать до 40 километров за раз.

Начало и конец поездки осуществляется также через мобильное приложение, которое связанное с номером телефона владельца. Через приложение можно следить и за его местоположением. У него легко сменяемые батарейки, поэтому тащить каждый раз заряжаться домой сам самокат не нужно.

По дизайну выпущенный в продажу самокат идентичен тому, что можно взять в аренду, но имеет черный цвет. У электросамоката также есть передние и задние огни, боковые отражатели и подножка.