26.08.2020, 21:10

Созданные в Эстонии электросамокаты Tuul теперь можно не только арендовать, но и купить


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Kristjan Maruste, Tuul tõukerattad
Kristjan Maruste, Tuul tõukerattadFoto: Tiit Blaat

Весной на улицах Таллинна вместе с электросамокатами Bolt и Bird появились и созданные в Эстонии самокаты Tuul. Начиная с сегодняшнего дня эти самокаты можно не только взять в аренду, но и купить.

По сравнению с тем самокатом, который можно взять лишь в аренду, личный электросамокат может развить скорость до 25 км/ч и проехать до 40 километров за раз.

Начало и конец поездки осуществляется также через мобильное приложение, которое связанное с номером телефона владельца. Через приложение можно следить и за его местоположением. У него легко сменяемые батарейки, поэтому тащить каждый раз заряжаться домой сам самокат не нужно.

По дизайну выпущенный в продажу самокат идентичен тому, что можно взять в аренду, но имеет черный цвет. У электросамоката также есть передние и задние огни, боковые отражатели и подножка.

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