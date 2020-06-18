Созданную эстонцами платежную платформу продали за 45 млн долларов

Платформу Fortumo, предлагающая решение по мобильным платежам, полностью выкупила компания Boku, котирующаяся на Лондонской бирже. Сумма сделки составила 45 млн долларов США. Fortumo продолжит работу в Boku как самостоятельное подразделение с прежним коллективом и руководством
Платформу Fortumo используют ведущие цифровые предприятия мира, в числе которых Google, Amazon, Epic Games, Tencent и Spotify, платформа объединяет 280 операторов мобильной связи в 80 странах.
"Сделка — это признание длительной работы команды Fortumo, которая за 13 лет выстроила высокотехнологичную бизнес-платформу, используемую ведущими компаниями мира", — сказал исполнительный директор и сооснователь Fortumo Мартин Коппель.
Платформа Fortumo позволяет предприятиям, оказывающим дигитальные услуги, собирать мобильные платежи и проводить совместно с операторами мобильной связи маркетинговые кампании. В прошлом году Fortumo заработала 2,2 млн евро прибыли.
Fortumo была создана в 2007 году как дочерняя фирма компании Mobi Solutions, основателями были Райн Ранну, Вельо Отсасон и Мартин Коппель. В 2009 году фирма стала прибыльной, а в 2013 года она привлекла стратегических инвесторов (акционеров) в лице Intel Capital и Greycroft Partners.
Футболиста Кокорина не исправила даже тюрьма
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе
Самая несчастная женщина: что не так с новым выходом Мелании
Сочинский парк водопадов вновь открыт для гостей