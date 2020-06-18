Созданную эстонцами платежную платформу продали за 45 млн долларов

Платформу Fortumo используют ведущие цифровые предприятия мира, в числе которых Google, Amazon, Epic Games, Tencent и Spotify, платформа объединяет 280 операторов мобильной связи в 80 странах.

"Сделка — это признание длительной работы команды Fortumo, которая за 13 лет выстроила высокотехнологичную бизнес-платформу, используемую ведущими компаниями мира", — сказал исполнительный директор и сооснователь Fortumo Мартин Коппель.

Платформа Fortumo позволяет предприятиям, оказывающим дигитальные услуги, собирать мобильные платежи и проводить совместно с операторами мобильной связи маркетинговые кампании. В прошлом году Fortumo заработала 2,2 млн евро прибыли.

Fortumo была создана в 2007 году как дочерняя фирма компании Mobi Solutions, основателями были Райн Ранну, Вельо Отсасон и Мартин Коппель. В 2009 году фирма стала прибыльной, а в 2013 года она привлекла стратегических инвесторов (акционеров) в лице Intel Capital и Greycroft Partners.