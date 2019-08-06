Создан "Балтийский инновационный фонд 2": в предприятия стран Балтии будет инвестировано более 300 млн евро

Три государственных финансовых учреждения — KredEx (Эстония), Altum (Латвия) и Invega (Литва) — инвестируют в фонд фондов "Балтийский инновационный фонд 2" по 26 млн евро каждое, а EIF, со своей стороны, внесет 78 млн евро. Кроме того, выбранные Европейским инвестиционным фондом управляющие фондами должны привлечь также средства частных инвесторов, что увеличит инвестируемую в предприятия стран Балтии общую сумму более чем до 300 млн евро.

По словам исполнительного директора Европейского инвестиционного фонда Пьера Луиджи Джилиберти, "Балтийский инновационный фонд 1" является прекрасным примером того, как сотрудничество трех стран может оказать сильное влияние на рынок капитала стран Балтии. ”Посредством "Балтийского инновационного фонда 1" для инвестирования в местные предприятия привлечено более 435 млн евро инвестиций, и нам отрадно, что этот капитал подтолкнул местные пенсионные фонды к более активному участию в местной экономической системе. Продолжение нашего партнерства в рамках "Балтийского инновационного фонда 2" будет способствовать дальнейшему улучшению развития и долгосрочной устойчивости фондового рынка Балтии”, — сказал Джилиберти.