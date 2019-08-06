Создан "Балтийский инновационный фонд 2": в предприятия стран Балтии будет инвестировано более 300 млн евро

Европейский инвестиционный фонд и три страны Балтии подписали договор о "Балтийском инновационном фонде 2". В течение предстоящих пяти лет через новый фонд будет инвестировано более 300 млн евро в фонды частного и венчурного капитала стран Балтии с целью оживления вложений капитала в малые и средние предприятия стран Балтии и ускорения их роста, сказано в пресс-релизе.
Три государственных финансовых учреждения — KredEx (Эстония), Altum (Латвия) и Invega (Литва) — инвестируют в фонд фондов "Балтийский инновационный фонд 2" по 26 млн евро каждое, а EIF, со своей стороны, внесет 78 млн евро. Кроме того, выбранные Европейским инвестиционным фондом управляющие фондами должны привлечь также средства частных инвесторов, что увеличит инвестируемую в предприятия стран Балтии общую сумму более чем до 300 млн евро.
По словам исполнительного директора Европейского инвестиционного фонда Пьера Луиджи Джилиберти, "Балтийский инновационный фонд 1" является прекрасным примером того, как сотрудничество трех стран может оказать сильное влияние на рынок капитала стран Балтии. ”Посредством "Балтийского инновационного фонда 1" для инвестирования в местные предприятия привлечено более 435 млн евро инвестиций, и нам отрадно, что этот капитал подтолкнул местные пенсионные фонды к более активному участию в местной экономической системе. Продолжение нашего партнерства в рамках "Балтийского инновационного фонда 2" будет способствовать дальнейшему улучшению развития и долгосрочной устойчивости фондового рынка Балтии”, — сказал Джилиберти.
По мнению руководителя KredEx Лехара Кютта, осуществление инвестиций окажет благоприятное влияние на экономику всего региона. ”Балтийский инновационный фонд — это великолепный пример того, как три страны Балтии, действуя сообща, могут сделать малые рынки капитала более привлекательными для инвесторов, создавая при этом дополнительные возможности финансирования для быстро развивающихся предприятий. KredEx участвует напрямую и через дочернее предприятие AS SmartCap в четырех фондах фондов, которыми являются "Балтийский инновационный фонд 1", EstFund, Early Fund II и "Балтийский инновационный фонд 2". Объем этих фондов фондов составляет в совокупности более 400 миллионов евро, к которым частные инвесторы добавят еще около 800 миллионов евро”.
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