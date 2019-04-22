22.04.2019, 15:46

Союз транспортников: подорожание бензина аукнется на всех товарах и услугах

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Statoil avab renoveeritud Laagri teenindusjaama
Statoil avab renoveeritud Laagri teenindusjaamaFoto: Karin Kaljuläte

Директор Союза предприятий в сфере транспорта Виллем Тори сказал, что поскольку цена на транспортировку влияет на стоимость товаров и услуг, то в конечном итоге подорожание топлива скажется на потребителе.

”Без транспорта сложно торговать и производить. Конечно же, это воздействует на потребительскую цену товаров и услуг, будь то хлеб или любой товар, который покупает человек. На самом деле, платит конечный потребитель, гражданин Эстонии, за это повышение цены на топливо”, — пояснил он.

По словам Тори, дороговизна топлива заставляет транспортные фирмы искать более дешевые варианты по ту сторону границы, а это, в свою очередь, означает, что Эстония недополучает акциз и налог с оборота. ”Если посмотрим на цену, что у латышей, литовцев и поляков, то в Эстонии она — самая высокая”, — поведал специалист. Также, по его словам, в плане перевозок, затрагивающих несколько стран, обращают внимание на страну с самым дешевым топливом — там и заправляются. Если в Эстонии была бы та же цена, что и в Латвии, или даже дешевле, заправлялись бы тут. Это же, в свою очередь, означает больший доход для государства с налогов.

Также он отметил, что жителям юга Эстонии несложно ездить заправляться к соседям, а будь топливо дешевле — в этом пропал бы смысл.

Большие затраты означают и то, что начнут искать схемы экономии. А это означает экономию на инвестициях и рабочей силе. ”Хорошего водителя никто не удержит нищенской зарплатой. Другие сектора заберут лучших, поскольку зарплата недостойная. И сектор пострадает, если рабочая сила начнет уходить — и уже уходит”, — отметил он.

”Это цепная реакция, которая приведет в конце концов к никудышным услугам, худшей безопасности на дорогах и худшей социальной защите. За счет экономии на налогах на рабочую силу начнет набирать популярность зарплата в конверте”, — резюмировал Тори.

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