Союз торговцев: временный трудовой простой в ближайшие недели коснется 25 000 человек

Тогда оборот оптовой торговли уменьшился примерно на треть, а розничной — на 20%. На восстановление ушло два года.

”Сейчас ситуация еще хуже. За последнюю неделю продажи в большинстве сегментов упали на 50-90%, а в следующие недели ситуация усугубится. Временный трудовой простой, по нашим оценкам, в ближайшие недели коснется 25 000 человек. От мер поддержки зависит, сколько человек из этого числа в итоге станут безработными: 5000, 15 000 или больше”, — сказала глава союза Неле Пейль.

Она отметила, что больше всего от кризиса пострадал торговый сектор, в котором действует более 14 000 предприятий и занято более 72 000 человек (то есть каждый девятый трудоспособный житель Эстонии). ”Также торговый сектор играет большую роль в качестве регионального работодателя”, — добавила Пейл.

Союз направил премьер-министру Юри Ратасу свои предложения по спасению сектора. Так, союз предлагает временно (как минимум до конца года) освободить работников торговли от уплаты социального налога, сделать более гибкими условия получения поддержки от Кассы по безработицы, облегчить путем определенных мер бремя арендных платежей и кредитов и прочее.

Также союз предлагает компенсировать предприятиям расходы на средства дезинфекции и индивидуальной защиты.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!