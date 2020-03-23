Союз торговцев: если вы не входите в группы риска, не ходите в магазин до 11 часов!

"Наша первая рекомендация группам риска, разумеется, избегать магазинов и других многолюдных мест, но это не всегда возможно. Поэтому мы призываем людей демонстрировать заботу и при запасании продовольственными товарами на каждый день и каждую неделю", — сказала исполнительный директор союза Неле Пейл.

"Если мы идем в магазин после 11 часов, мы совместно защищаем от вируса больше всего подверженных опасности людей, уменьшая таким образом их контакты с другими людьми", — добавила она.

Сами магазины не вводят контроля или ограничений на вход в магазины, а просят самих людей быть солидарными и заботливыми.

Союз также просит всех людей подумать, кто эти пожилые или имеющие проблемы со здоровьем люди в общине, которым следовало бы предложить помощь в доставке необходимых товаров.

"Торговцы относятся к предотвращению распространения вируса очень серьезно и делают все для того, чтобы люди могли делать необходимые для жизни покупки максимально безопасно", — заверила Пейл. "Проводится постоянная очистка и дезинфекция поверхностей, товар без упаковки упаковывают сами — чтобы клиенты не трогали коробочки для салата или стаканчики для кофе. В части магазинов уже успели установить стеклянные стенки между продавцами и клиентами. Также в магазинах вывешены плакаты и таблички с правилами поведения, и с ними знакомят по внутреннему радио", — пояснила она.

В группы риска входят люди старше 70 лет, люди, имеющие хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые и онкологические, люди со сниженным иммунитетом и заболеваниями легких (например, астмой).

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