Союз производителей стройматериалов: три основных шоссе Эстонии надо построить из бетона

”Один из выводов исследования заключается в том, что для дорог с большей нагрузкой используя только асфальт хорошее решение найти невозможно. Цемент необходимо добавлять”, — сказал председатель правления Эстонского союза производителей строительных материалов Меэлис Эйнстейн.

”Долгое время в Эстонии основным аргументом против строительства бетонных дорог было то, что наши транспортные нагрузки и частота движения не достигли того уровня, чтобы эта технология стала бы прибыльной. В исследовании этот аргумент опровергнут. Наши основные магистрали практически на всем своем протяжении, не менее чем на триста километров, превышают этот уровень частоты движения”, — добавил Эйнстейн.

”Если смотреть в разрезе сорока лет, то в случае асфальтобетонной дороги расходы по сравнению с бетонной дорогой на сорок процентов выше и это за счет расходов на обслуживание и ремонт. Бетонная дорога изнашивается в три раза медленнее и по прошествии двадцати лет нуждается лишь во фрезеровании, а асфальтовая дорога в полной замене всего покрытия”, — сказал он.

”Здесь мы и имеем место для взвешивания, делать ли дешевые асфальтовые дороги и тратить много средств на ремонт или же строить бетонные дороги и в значительной мере экономить на обслуживании. Например, экономия для сорокалетнего проекта составляет сорок процентов в пользу бетонных дорог. Выигрывают все: как государство, так и предприятия”, — подчеркнул председатель правления.

Где в Эстонии целесообразно строить бетонные дороги? Дополнительно к 320 километрам основных шоссе, исходя из нагрузок износостойкие и долговременные бетонные дороги, было бы целесообразно построить на Таллиннской большой окружной дороге, а также находящейся в стадии планирования Таллиннской малой окружной дороге.

По расчетам лишь только в Таллинне имеется порядка ста километров нуждающихся в бетонных покрытиях дорог: Ярвевана теэ, Ласнамяэский канал, въезд на Нарвское шоссе, Пирита теэ, бульвар Вабадусе и т.д.

”Стоимость отечественной работы в бетонной дороге значительно больше, чем в асфальтовой дороге. Т.е. строя бетонные дороги гораздо больше денег остается в Эстонии, чем при строительстве асфальтовой дороги. Немцы, бельгийцы, чехи, поляки упорно строят бетонные дороги — кажется, что они умеют лучше считать деньги. В своей собственной стране в дорожном строительстве мы должны начать вести себя как рачительные хозяева. Так как деньги, которые сгорают при заливке асфальта это все народные деньги, деньги налогоплательщиков!" — сказал Меэлис Эйнстейн.