Союз производителей алкоголя: снижение акциза положительно повлияло на экономику Эстонии

"Снижая в прошлом году акциз, правительство не ждало, что в результате акцизный доход повысится. Прогноз оказался весьма точным: по сравнению с 2018 годом поступление акцизного дохода уменьшилось на три процента. В данном случае можно утверждать, что уровень поступлений изменился несущественно", - считает Кутберг.

По ее данным, в противовес этому во втором полугодии продажи крепкого алкоголя на эстонском рынке выросли на целых 66%. Из-за того, что перед понижением акциза этот показатель постоянно падал, в итоге за год он составил 15%.

"Несмотря на то, что влияние снижения акциза на акцизный доход было нейтральным, без финансовой выгоды государство не останется, потому что при росте рынка увеличиваются поступления налога с оборота и на рабочую силу", - утверждает Кутберг.

"Понижение налоговых ставок позитивно сказывается на гостиничном бизнесе, секторе туризма, питания и транспорта. Например, во второй половине года начало расти число финских туристов, а торговля на северной границе оживилась уже 1 июля", - приводит слова исполнительного директора rus.err.