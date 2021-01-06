Союз лесной и деревообрабатывающей промышленности предостерегает об исчезновении 12 000 рабочих мест в сельских регионах

По словам Хенрика Вялья, исполнительного директора Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии, заказавшего анализ, вклад сектора в занятость является самым высоким в Центральной и Южной Эстонии.

”Сегодня в лесном и деревообрабатывающем секторе прямо или косвенно занято 15% населения Центральной и Южной Эстонии. В случае снижения объемов вырубки до 10 миллионов кубометров в год соответствующий показатель уменьшится примерно на одну пятую, что означает тысячи рабочих мест”, — говорит Вялья.

Он отмечает, что лесной и деревообрабатывающий сектор является одним из столпов региональной политики Эстонии и одним из важнейших сдерживающих факторов депопуляции, поскольку он создает соответствующие международному уровню высокооплачиваемые рабочие места за пределами крупных центров притяжения.

”Рынок труда в небольших регионах Эстонии особенно сильно зависит от благополучия крупных предприятий, действующих в этом регионе, а наиболее важными работодателями часто являются предприятия лесного и деревообрабатывающего сектора”, — подчеркивает Вялья.

Согласно оценке Вялья, развитие сельских регионов Эстонии стимулируется предприятиями, создающими высокую добавленную стоимость, которые привлекают в эти регионы квалифицированных специалистов. Он добавляет, что за последние три года объем инвестиций местных предприятий лесного и деревообрабатывающего сектора составил более миллиарда евро. Кроме того, это самый автоматизированный и цифровизированный сектор в Эстонии.

”Увеличение технологического потенциала и связанный с ним рост добавленной стоимости позволяют работающим в секторе людям получать более высокую заработную плату, чем в среднем по Эстонии. Сокращение объемов вырубки до 10 миллионов кубометров существенно изменит занятость и рынок труда в сельской местности. Людям, потерявшим работу в лесном и деревообрабатывающем секторе, будет очень трудно найти равноценную альтернативу с точки зрения профессиональной самореализации и карьерных возможностей”, — говорит Вялья.

Он поясняет, что уже сегодня во многих отраслях, действующих в небольших регионах Эстонии, работа приостановлена, и люди, несмотря даже на наличие большого желания, не всегда могут найти работу рядом с домом. ”К сожалению, ежедневные поездки между домом и рабочим местом, расположенным в более крупном центре притяжения, утомительны для психики, и накладны для кошелька, и часто такие проблемы решаются посредством переселения из региона”, — говорит Вялья.