Союз гостиниц и ресторанов: на 3000 предприятий поддержка в 25 миллионов - не выход

"Наше положение никудышное, но наше послание не только в том, что выделите больше денег. Надеемся, что эти средства дойдут куда надо - до предпринимателей. В эстонском туристическом секторе до кризиса работали 3000 компаний, для которых, естественно, эти 25 миллионов - слабая надежда, но не решение", - сказал Роозе.
"Если попытаться дать какой-то совет, то скажу, что мы все должны сейчас быть по-возможности честными. Нам, из полностью вставшей отрасли, кажется, что этот дополнительный бюджет не станет в этом году последним", - добавил Роозе, по мнению которого усилия по спасению предпринимателей нужно утроить.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Супруги умерли в один день от коронавируса
Рошаль открыл глаза россиянам на коронавирус
5 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Люберцах
Итальянцы в замешательстве от русской "таблетки от Covid-19"