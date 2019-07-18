Союз электронной промышленности: законодательство о рабочей силе должно способствовать, а не тормозить экономику

Как Кольк, так и Пукк признают, что без привлечения иностранной рабочей силы Эстония сегодня просто не справится. Но решения, ограничивающие использование иностранной рабочей силы, могут приводить к ситуации, когда одним из возможных решений для выживания станет использование нелегальной рабочей силы, потому что не будет ресурса для работы со сложной документацией. ”Если правила привлечения иностранной рабочей силы обеспечивают гибкость, а процессы прозрачны и понятны, то это скорее всего решит большую часть т.н. проблемы нелегальной рабочей силы и оставит налоговые поступления в Эстонии”, — подчеркивает Кольк.

”Если у тебя на руках есть отвечающий закону трудовой договор, то тебя должны доброжелательно встречать в Эстонии в качестве работника”, — отмечает Пукк, который не может понять, почему государство желает сделать ситуацию как для работодателя, так и для работника еще более сложной.

По словам руководителя и председателя совета союза, электронная промышленность Эстонии на сегодня является наиболее дигитализированной и автоматизированной отраслью промышленности в Эстонии, но при этом есть нехватка людей, которые выполняли бы необходимую работу с автоматикой. Из-за нехватки необходимого резерва и местной рабочей силы приходится искать помощи от иностранной рабочей силы, которая выполняла бы необходимую работу. ”Разумеется, иностранные работники должны трудиться в Эстонии на тех же условиях, как и местная рабочая сила, имея те же права и обязательства”, — отмечает Кольк, соглашаясь с желанием министерства уменьшить объем нелегальной работы.

”С этого ракурса мы ждем от государства больше поддержки по оживлению промышленности и работе по решению проблемы нехватки рабочей силы через помогающие, а не препятствующие решения”, — отмечает он.

Отправленные Министерством внутренних дел законодательные поправки должны уменьшить злоупотребления регуляциями сферы занятости в Эстонии и среди прочего планируется применять обязательство по доказательству и возложить соблюдение этих правил на работодателя. Также планируется время рассмотрения регистрации краткосрочной работы продлить с 10 до 15 дней.

Поправки планируется к вступлению с 15 декабря, а продление срока рассмотрения согласно постановлению министра внутренних дел должно вступить в силу уже 1 сентября 2019 года.

Союз электронной промышленности Эстонии — это современное международное объединение как для опытных местных производителей электроники, начинающих стартапов, так и для международных электронных производств. Союз связывает между собой различные области эстонской промышленности и помогает инновациям в электронной промышленности Эстонии для создания решений жизненного стиля будущего.