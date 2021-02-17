Союз банков: наша работа – помочь Эстонии справиться с коронакризисом

Для того чтобы справиться с последствиями кризиса, страны должны прилагать усилия до завершения масштабной вакцинации населения и даже дольше. Но, к сожалению, есть и негативные моменты: долговые нагрузки государств растут, а в мировую экономику в большом количестве выбрасываются свеженапечатанные деньги. Экономику впереди ждут ”интересные” времена, когда практически невозможно делать какие-либо прогнозы. Однако это не означает, что к тяжелым временам не нужно готовиться. Так и банки Эстонии собрались с силами.

Наша главная цель — поддержать компании и домохозяйства в период кризиса



Самой важной задачей всех банков на ближайшие годы будет помогать эстонским компаниям и домохозяйствам выйти из коронакризиса как можно с более меньшими потерями. Весной прошлого года мы очень перепугались, но, к счастью, смогли быстро среагировать — как компании, государство, так и банки. Для большинства секторов экономики снижение было более ли менее мягким. Но все-таки, к сожалению, есть и такие компании, которые пострадали вследствие прекращения передвижений людей или быстрого снижения экспортных возможностей, много людей потеряли работу, и менее или более трудные времена, к сожалению, у всех нас еще впереди.

В целом экономика Эстонии до сих пор хорошо справлялась с кризисом, это отражается и на экономических показателях — количество выданных компаниям и частным лицам кредитов лишь немного меньше, чем годом ранее. Платежным отпуском на данный момент воспользовалось относительное малое количество кредитополучателей, и этот показатель не вырос, а наоборот в последнее время несколько снизился. Также не выросло количество должников по кредитам. Отчетливо видно, что создаются буферы, для того чтобы пережить тяжелые времена — объем сбережений в эстонских банках в 2020 году рекордно вырос на 20%, и в банке на счетах сейчас находится около 24 миллиардов евро.

В то же время очевидно, что трудные времена продлятся еще несколько лет, и лишь немногие смогут их пройти без единой царапины. Банки понимают свою ответственность в этом вопросе, что сейчас ни в коем случае нельзя прикрыть компаниям необходимые источники финансирования. В любое время появляется много интересных и жизнеспособных бизнес-идей, как и сейчас, во время коронакризиса. Как в своей каждодневной работе, так и через совместные проекты с различными государственными учреждениями мы ищем возможности, как пройти экономический кризис с минимальными потерями, и обеспечить финансирование многообещающим идеям.