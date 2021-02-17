Союз банков: наша работа – помочь Эстонии справиться с коронакризисом

Последний год был для всех нас словно поездка на американских горках. Во время весенней вспышки коронавируса прогнозы на будущее были мрачными. Снижение заболеваемости и мощное вмешательство государств все-таки смогли вернуть веру в лучшее будущее. Лето прошло c довольно позитивным настроем. Осенью началась вторая волна вируса, и последовавшие за ней ограничения оказались болезненными для всех нас, но новости о начавшейся вакцинации вселяют надежду. Однако борьба с новой болезнью еще далека до завершения.
Для того чтобы справиться с последствиями кризиса, страны должны прилагать усилия до завершения масштабной вакцинации населения и даже дольше. Но, к сожалению, есть и негативные моменты: долговые нагрузки государств растут, а в мировую экономику в большом количестве выбрасываются свеженапечатанные деньги. Экономику впереди ждут ”интересные” времена, когда практически невозможно делать какие-либо прогнозы. Однако это не означает, что к тяжелым временам не нужно готовиться. Так и банки Эстонии собрались с силами.
Наша главная цель — поддержать компании и домохозяйства в период кризиса
Самой важной задачей всех банков на ближайшие годы будет помогать эстонским компаниям и домохозяйствам выйти из коронакризиса как можно с более меньшими потерями. Весной прошлого года мы очень перепугались, но, к счастью, смогли быстро среагировать — как компании, государство, так и банки. Для большинства секторов экономики снижение было более ли менее мягким. Но все-таки, к сожалению, есть и такие компании, которые пострадали вследствие прекращения передвижений людей или быстрого снижения экспортных возможностей, много людей потеряли работу, и менее или более трудные времена, к сожалению, у всех нас еще впереди.
В целом экономика Эстонии до сих пор хорошо справлялась с кризисом, это отражается и на экономических показателях — количество выданных компаниям и частным лицам кредитов лишь немного меньше, чем годом ранее. Платежным отпуском на данный момент воспользовалось относительное малое количество кредитополучателей, и этот показатель не вырос, а наоборот в последнее время несколько снизился. Также не выросло количество должников по кредитам. Отчетливо видно, что создаются буферы, для того чтобы пережить тяжелые времена — объем сбережений в эстонских банках в 2020 году рекордно вырос на 20%, и в банке на счетах сейчас находится около 24 миллиардов евро.
В то же время очевидно, что трудные времена продлятся еще несколько лет, и лишь немногие смогут их пройти без единой царапины. Банки понимают свою ответственность в этом вопросе, что сейчас ни в коем случае нельзя прикрыть компаниям необходимые источники финансирования. В любое время появляется много интересных и жизнеспособных бизнес-идей, как и сейчас, во время коронакризиса. Как в своей каждодневной работе, так и через совместные проекты с различными государственными учреждениями мы ищем возможности, как пройти экономический кризис с минимальными потерями, и обеспечить финансирование многообещающим идеям.
Смотрим дальше, чем на год или два
В то же время нельзя рассматривать прохождение сквозь волны кризиса только в краткосрочном периоде. Как говорится, хорошим кризисом не разбрасываются. Так и теперь — имеющуюся неопределенность и неудобства нужно использовать для того, чтобы решить, что поведет вперед эстонскую экономику и общество, что в будущем поднимет наш экономический рост на новый уровень.
Европейский Союз смотрит в будущее и поставил целью помочь в преодолении кризиса дигитальной и зеленой трансформациям. Баки Эстонии поддерживают зеленую и дигитальную трансформации как в банковском секторе, так и в стране в целом — наша экономика должна стать более жизнеспособной, подняться на качественно новый уровень, и забраться вверх по ”цепочке ценностей”. Изменения должны произойти так, чтобы жители Эстонии и компании от этого выиграли. Уже сейчас на рынок вышел первый зеленый пенсионный фонд. Выданы особые кредиты компаниям, которые заботятся о сохранении окружающей среды, имеется зеленая банковская карточка для людей, которые дружелюбно относятся к природе, и лизинг для покупки электроавтомобиля. Но это только начало. Многие банки, действующие на рынке Эстонии, ищут возможности, как помочь зеленым и экономически целесообразным начинаниям.
Поговорку, что ”банковское дело — это кровеносная система экономики”, можно считать горькой правдой. У банков не могут идти дела лучше, чем у их клиентов. В то же время банковский сектор играет большую роль и несет огромную ответственность за поддержание благосостояния клиентов. Особенно в ситуации, когда верные ответы известны меньшинству, если вообще кому-либо. Цель банков Эстонии — помочь наиболее быстрому восстановлению экономического роста и применению новых технологий. Мы хотим оставаться хорошим партнером как для наших клиентов, так и для эстонского государства, чтобы вместе найти гибкие решения, которые помогли бы пережить трудные времена с наименьшими потерями. Планируя ближайшее будущее незабываем смотреть и вперед, чтобы и по прошествии лет найденные сейчас решения приносили пользу. Такой подход даст Эстонии лучшую стартовую позицию для развития после коронакризиса.
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