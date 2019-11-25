Современные складские и производственные помещения: краткосрочный договор и экологичная рабочая среда

До сих пор предложение складских площадей было довольно хаотичным – будь то краткосрочная аренда мини-склада или заключение договора на несколько лет на использование большой коммерческой площади. Спрос на небольшие площади с гибкими условиями договора велик. Существует много начинающих или небольших предприятий. Возрастают и ожидания по качеству и рабочей среде.

Через пару месяцев в технопарке Юри, недалеко от Тарту мантеэ, будет завершен новый проект складских и производственных помещений, созданный как для небольших и среднего размера предприятий, так и для тех, кто занимается хобби-проектами.

Хорошее месторасположение, современные условия





„В Таллинне и его окрестностях подобных проектов мало, - поясняет Маргус Хауд, представитель предприятия Fi Arendused OÜ, развивающего Ladu32. - Мы завершаем один большой комплекс с 16 арендными помещениями площадью от 93 до 320 квадратных метров. Во всех помещениях потолки высотой 7 метров. Здесь много простора и пространства для больших идей”.

Большая площадка для маневрирования и много парковочных мест





Зданию принадлежат 76 парковочных мест, перед дверьми для загрузки – 15 метров пространства для маневрирования.

Помещения оживляют натуральные материалы: на стенах – неотделанный бетон, под потолками – деревянные балки. Акцент сделан как на качество, так и на комфорт. Для создания стабильной рабочей среды все большие помещения Ladu32 имеют также офис, гардероб и душевую комнату с отдельным входом. В арендных помещениях поменьше есть свой туалет. Таким образом в складских и производственных помещениях среднего размера есть все удобства для выполнения работы. „Во всех помещениях большие двери и высокие потолки – можно въехать внутрь на фургоне или выстроить стеллажи высотой в 7 метров”, - комментирует Хауд.

В пользу рабочей среды также возможность добавить промежуточные этажи, низкие дополнительные расходы, мойка для техники и автомобилей и сила тока 200A.



Заключите договор на полгода





Фиксированные цены на аренду Ladu32 ниже средних, с ними можно ознакомиться на сайте проекта.

Условия аренды гибкие, начинать можно с шестимесячного договора. Таким образом риски арендатора ниже и начальные затраты меньше.

По мере роста бизнеса можно арендовать большую площадь в том же здании. Также возможно при прекращении/приостановлении деятельности завершить договор аренды с уведомлением лишь за несколько месяцев.

Походит как для мебельщиков, так и для того, чтобы заниматься хобби





Ladu32 подходит, например, тем, кто для своего хобби или небольшого бизнеса использовал небольшие склады, но теперь вырос из них. Или для начинающей компании с маленькими объемами, у которой нет пока необходимости в большей площади. Достаточная сила тока позволяет выстроить и небольшое производство.

„Короткий срок аренды подходит и тем, кто временно занимается своим проектом – например ремонтом ретроавто, или для зимнего хранения и перестройки мотоциклов”, - предлагает Маргус Хауд.

Хороший пример: с хобби начался сайт adventures.ee, занимающийся прокатом мотоциклов и приключенческими мероприятиями. „В лесу хорошо начинать походы, но гаражные работы и обслуживание удобно проводить в теплом месте, поближе к городу, - комментирует руководитель предприятия Маркен Мурумаа. - Я некоторое время следил за различными новыми проектами, но действительно подходящих (площадью около 100-300 квадратных метров, располагающихся у Тарту мантеэ, с возможностью мойки мотоциклов) на рынке не предлагается. А Ladu32 точно отвечает моим пожеланиям. Теперь я с интересом жду завершения строительства здания”.

Primary Commerce OÜ: „ Планируем с друзьями хранить здесь и приводить в порядок нашу ретротехнику. Хорошее здание, хорошее месторасположение”.

SRC AS: „В условиях нехватки помещений в силу расширения бизнеса проект Ladu32 для нас – прекрасное решение для расширения нашего временного промежуточного склада”.

Экологичность – дерево, солнечные батареи и зарядка электромобилей

Современные решения: балки здания из дерева, на крыше солнечные батареи. Перед домом – зарядные устройства для электромобилей. Кроме того, арендатор может заказать себе и отдельное зарядное устройство. Это будущее!

Девелопер Ladu32 обладает более чем 25-летним опытом развития недвижимости, в течение которого создано более чем 20 000 квадратных метров складских и производственных площадей. Если раньше они разрабатывали складские или производственные здания специально для конкретного клиента, то Ladu32 представляет собой бизнес-модель, где одно большое здание разделено на несколько небольших арендуемых площадей.

Подробную информацию и цены на аренду смотрите на сайте Ladu32.