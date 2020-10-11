Совладелец открывшегося в кризис таллиннского ресторана: по вечерам у нас нет свободных столиков

”Это был риск 50 на 50. Мы с моим партнером по бизнесу Радо подумали: если мы сейчас не воспользуемся этой возможностью, другого шанса не будет. Мы знали, что может пойти как хорошо, так плохо”, — говорит Трийну Таппес, совладелец ресторана Rado, открывшегося в июне этого года на улице Вене в Старом Таллинне. Она и ее бизнес-партнер Радослав Митро купили ресторан Ribe, который раньше действовал в этих помещениях. ”Прежние владельцы сделали нам хорошее предложение и мы решили им воспользоваться. Все иногда мечтают о своем ресторане. Это был наш шанс”.

Маклер бюро недвижимости Harmas Invest Урмас Палоотс говорит, что желающие приобрести какой-нибудь ресторан или кафе на удивление имеются. ”Я бы сказал, что, скорее, спрос превышает предложение. По крайне мере у меня так”, — отмечает маклер. По его оценке, это показывает, что на рынке много денег. ”Кто из нас не хотел бы иметь кафе или ресторан?” Сейчас в продаже у Палоотса восемь точек. Все они находятся в центре Таллинна. За самое дешевое просят 20 000 евро, за самое дорогое — 176 000 евро. Названия этих места маклер не раскрывает. Он отмечает, что поскольку местные заведения обычно снимают помещения, то вместе с бизнесом недвижимость не продают, а просто предоставляется возможность перенять договор аренды.

В чем секрет успеха Rado в столь непростые времена? ”Хорошие цены, и людям нравится, что у нас есть своя история. Мы простые, и еда и вино вкусные. Гости приходят к нам не как в ресторан, а как в гости. У нас уже много постоянных клиентов”, — говорит Таппер.

”Вечерами у нас все столы заняты. Нужно бронировать заранее, иначе можно оказаться без столика”, — отмечает она, но добавляет, что со второй волной коронавируса ситуация немного ухудшилась.

Однако это дается не просто. По словам женщины, они с Радо работают с утра до вечера шесть дней в неделю.

Маклер Domus Kinnisvara Алар Воогла в отличие от Палоотса говорит, что большого интереса к покупке ресторанов в Эстонии не наблюдается, в том числе потому, что это непростой бизнес. Он отмечает, что люди, которые уже сталкивались с этой сферой, знают, насколько велик риск. ”Ты должен вкладывать все свое личное время. Если ты сам за пультом, то все хорошо. Если нет, то все плохо”, — говорит специалист.