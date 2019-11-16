Советы начинающему предпринимателю: как найти инвестора для реализации идеи?

Начинающий предприниматель может использовать самые разные способы финансирования для реализации своих идей. Найти инвестора могут даже те предприниматели, единственный актив которых – идея, которая может завоевать и изменить мир.

Согласно оценкам, сегодня на эстонском рынке частных и венчурных капиталов доступно более 500 миллионов евро. При поддержке и посредством KredEx через частные и венчурные капитальные инвестиции до стартапов Эстонии дойдут инвестиции двух Балтийских инновационных фондов и EstFund. ​Для Эстонии, это очень значительная сумма. Но с чего начать поиск инвесторов?

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1. Присоединение к сообществу

На данный момент эстонские стартапы накопили солидный опыт и навыки для построения успешного бизнеса, а поиск необходимых партнеров создает фундамент для успеха. Эстонские стартапы объединяет и поддерживает Startup Estonia. «Еще до того, как обратиться к потенциальным инвесторам, начинающей компании было бы неплохо присоединиться и стать активным членом сообщества стартапов, чтобы построить партнерские отношения и получить необходимые деловые контакты. Эстонское стартап-сообщество с готовностью делится своими знаниями, лучшими практиками и опытом», – сказала Маарика Труу, глава Startup Estonia.

Также стоит присмотреться к конкурсам и инкубаторам для начинающих предприятий, где, помимо первых инвестиций, можно найти единомышленников и получить профессиональные советы и поддержку для дальнейшего развития идеи.