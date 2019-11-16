Советы начинающему предпринимателю: как найти инвестора для реализации идеи?

2. Друзья, родственники и храбрецы
Начинающий предприниматель может сначала испытать свои навыки убеждения и продаж на своем близком круге. Первые инвесторы во многие стартапы – это друзья, родственники и храбрецы, которые поверили в идею и готовы вложиться в ее осуществление.
3. Платформы софинансирования
Платформы софинансирования предлагают возможность быстро и эффективно привлекать инвесторов. Их используют как компании, находящиеся на ранних стадиях развития, так и достигшие первых успехов предприниматели, которые стремятся расширить свою деятельность.
Например, эстонский производитель мороженого La Muu привлек более тысячи инвесторов и 600 000 евро с помощью кампании по сбору средств, организованной через инвестиционную платформу Funderbeam. Осенью производитель электрических велосипедов Ampler Bikes собрал 2,48 миллиона от 1200 инвесторов. «Обычно инвесторы через платформу ожидают, что у собирающей средства компании уже есть первые клиенты и инвесторы, которые уже «благословили» бизнес-идею. В исключительных случаях вы можете подать заявку на финансирование на этапе разработки прототипа или до возникновения оборота, но тогда команда разработчиков должна вызывать доверие», – объяснил Ардо Мардисоо, менеджер Funderbeam в Балтийском регионе.
4. Бизнес-ангелы
Инвестиции на ранних стадиях чрезвычайно рискованны, но высокая потенциальная прибыль привлекает опытных состоятельных людей из Эстонии и соседних стран, которые готовы вкладывать в стартапы свои деньги, время, знания и контакты. Таких инвесторов называют бизнес-ангелами и их объединяет Эстонская организация EstBAN. «Одной идеи недостаточно. Бизнес-ангелы ожидают, что у компании есть готовая и испытанная бизнес-модель, существует бета-версия или прототип продукта. Кроме того, основатели должны на 100 % посвятить себя созданию бизнеса», – сказала Ану Окс, генеральный директор EstBAN.
5. Фонды частных и венчурных капиталов
На более позднем этапе развития финансирование стартапов продолжают частные и венчурные фонды. Одной идеи здесь уже недостаточно – у начинающей компании должна быть команда и работающий прототип услуги или продукта.
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