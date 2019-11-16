16.11.2019, 13:29

Советы начинающему предпринимателю: как найти инвестора для реализации идеи?

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Tallinna Börs
Tallinna BörsFoto: Ilmar Saabas

Многие начинающие предприятия рано или поздно сталкиваются с необходимостью привлечения капитала от инвесторов. К кому обратиться, когда есть идея, но для завоевания мира не хватает денег?

Начинающий предприниматель может использовать самые разные способы финансирования для реализации своих идей. Найти инвестора могут даже те предприниматели, единственный актив которых – идея, которая может завоевать и изменить мир.

Согласно оценкам, сегодня на эстонском рынке частных и венчурных капиталов доступно более 500 миллионов евро. При поддержке и посредством KredEx через частные и венчурные капитальные инвестиции до стартапов Эстонии дойдут инвестиции двух Балтийских инновационных фондов и EstFund. ​Для Эстонии, это очень значительная сумма. Но с чего начать поиск инвесторов?

1. Присоединение к сообществу
На данный момент эстонские стартапы накопили солидный опыт и навыки для построения успешного бизнеса, а поиск необходимых партнеров создает фундамент для успеха. Эстонские стартапы объединяет и поддерживает Startup Estonia. «Еще до того, как обратиться к потенциальным инвесторам, начинающей компании было бы неплохо присоединиться и стать активным членом сообщества стартапов, чтобы построить партнерские отношения и получить необходимые деловые контакты. Эстонское стартап-сообщество с готовностью делится своими знаниями, лучшими практиками и опытом», – сказала Маарика Труу, глава Startup Estonia.

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Также стоит присмотреться к конкурсам и инкубаторам для начинающих предприятий, где, помимо первых инвестиций, можно найти единомышленников и получить профессиональные советы и поддержку для дальнейшего развития идеи.

2. Друзья, родственники и храбрецы
Начинающий предприниматель может сначала испытать свои навыки убеждения и продаж на своем близком круге. Первые инвесторы во многие стартапы – это друзья, родственники и храбрецы, которые поверили в идею и готовы вложиться в ее осуществление.

3. Платформы софинансирования
Платформы софинансирования предлагают возможность быстро и эффективно привлекать инвесторов. Их используют как компании, находящиеся на ранних стадиях развития, так и достигшие первых успехов предприниматели, которые стремятся расширить свою деятельность.

Например, эстонский производитель мороженого La Muu привлек более тысячи инвесторов и 600 000 евро с помощью кампании по сбору средств, организованной через инвестиционную платформу Funderbeam. Осенью производитель электрических велосипедов Ampler Bikes собрал 2,48 миллиона от 1200 инвесторов. «Обычно инвесторы через платформу ожидают, что у собирающей средства компании уже есть первые клиенты и инвесторы, которые уже «благословили» бизнес-идею. В исключительных случаях вы можете подать заявку на финансирование на этапе разработки прототипа или до возникновения оборота, но тогда команда разработчиков должна вызывать доверие», – объяснил Ардо Мардисоо, менеджер Funderbeam в Балтийском регионе.

4. Бизнес-ангелы
Инвестиции на ранних стадиях чрезвычайно рискованны, но высокая потенциальная прибыль привлекает опытных состоятельных людей из Эстонии и соседних стран, которые готовы вкладывать в стартапы свои деньги, время, знания и контакты. Таких инвесторов называют бизнес-ангелами и их объединяет Эстонская организация EstBAN. «Одной идеи недостаточно. Бизнес-ангелы ожидают, что у компании есть готовая и испытанная бизнес-модель, существует бета-версия или прототип продукта. Кроме того, основатели должны на 100 % посвятить себя созданию бизнеса», – сказала Ану Окс, генеральный директор EstBAN.

5. Фонды частных и венчурных капиталов
На более позднем этапе развития финансирование стартапов продолжают частные и венчурные фонды. Одной идеи здесь уже недостаточно – у начинающей компании должна быть команда и работающий прототип услуги или продукта.

Как правило, фонды частных и венчурных инвестиций не ограничиваются предоставлением денег, они также поддерживают стартапы своим опытом и контактами, чтобы помочь новой компании как можно быстрее достичь прибыли и роста или успешно дойти до следующего этапа финансирования. «Начинающим предприятиям необходимы, прежде всего, советы и контакты, они иногда даже важнее денег. Поэтому мы поддерживаем развитие бизнеса, продажи, маркетинг, разработку продуктов и даже набор персонала, чтобы как можно быстрее создать все условия для успеха», – объяснил Вельо Отсасон, соучредитель и инвестор эстонской инвестиционной компании Superangel.

На начинающие предприятия ориентированы такие венчурные фонды раннего этапа, как Karma.vc, Superangel, Trind.vc, United Angels, Change Ventures и Tera.vc.

Навыками инвестирования и софинансирования делились на дискуссионном вечере «Финансирование успеха», организованном Spring Hub в рамках Startup Week Tallinn. Spring Hub – это центр сотрудничества, предлагающий место для работы всем предпринимателям – фрилансерам, цифровым бродягам, стартапам, малому бизнесу и пр. Вместе они создают сообщество, участники которого делятся друг с другом знаниями, контактами и вдохновением для достижения успеха.

Фестиваль стартапов Startup Week проходит в шести городах Эстонии до 15 ноября. Основателем и главным спонсором Startup Week Tallinn является Startup Estonia, а организовать его помогают десятки добровольных помощников со всей Эстонии. Программу Startup Estonia воплощает в жизнь KredEx. Все мероприятия программы бесплатны для посетителей, ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно здесь: http://www.startupweektallinn.com.

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