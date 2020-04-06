06.04.2020, 09:30

Советы финансиста в период кризиса: 3 простых шага во избежание и для преодоления материальных затруднений

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Лийзи Кирх, координатор по финансовой грамотности Минфина
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Советы финансиста в период кризиса: 3 простых шага во избежание и для преодоления материальных затруднений
Foto: Oliver Tsupsman

Из-за быстрого распространения вируса COVID-19 и ограничений, введенных в целях его обуздания, многим из нас приходится смириться с неполной рабочей нагрузкой и снижением заработной платы, кто-то оказался дома в вынужденном отпуске, кому-то пришлось зарегистрироваться в качестве безработного в Кассе по безработице. Решения об ограничениях отвечают нашим общим интересам, однако их экономическое воздействие сказывается на всех нас и создает напряжение в части финансов. Тем не менее, каждый может снизить риск того, что его финансовое положение или финансовое положение его семьи станет еще более напряженным.

Шаг 1: записывайте свои доходы и расходы

Первым делом всегда полезно составить картину сегодняшней ситуации, или отправной точки. Откуда сегодня берутся деньги для меня или нашей семьи, из каких источников дохода? Здесь нужно учесть детские и семейные пособия, вспоможения, доход от инвестиций и аренды, если таковые имеются, доход в виде заработной платы, а также и от подработки от случая к случаю.

Следующее, что нужно сделать, это быть честным с самим собой и записать все расходы, то есть куда уходят эти деньги. Если большинство покупок совершаются с помощью банковской карты, можно использовать выписки из интернет-банка. Если Вы расплачиваетесь наличными – придется напрячь свою память. Начиная со следующего месяца стоит ввести привычку записывать доходы и расходы, например, раз в неделю или раз в две недели. Тогда в конце месяца Вам не придется столкнуться с неприятным сюрпризом, что Вы потратили намного больше, чем позволяют Ваши средства.

Существует несколько способов учета расходов, начиная с карандаша и бумаги; те, кто предпочитает пользоваться компьютером, могут делать это в Excel или загрузить бесплатное программное обеспечение OpenOffice. Стоит попробовать созданное отечественными специалистами приложение MyFinancier, которое также является бесплатным и позволяет отслеживать не только доходы-расходы, но и изменение чистых активов семьи с течением времени (www.myf.ee). Те, кто предпочитает отслеживать денежные вопросы в текущем режиме, фиксируя конкретные расходы или незапланированные доходы по мере их возникновения, может попробовать создать документ в форме электронной таблицы Google Drive или загрузить несколько бесплатных приложений: популярностью пользуются, к примеру, Monefy, MoneyLover или Spendee.

Делая это впервые, Вы можете быть озадачены тем, как записывать эти доходы и расходы. Для этого определите для себя наиболее важные категории: например, продукты питания, питание вне дома, транспорт, расходы на автомобиль, жилье, одежду, обувь, лекарства, развлечения. Если Вы хотите быть более точными, к примеру, расходы на продукты питания можно дополнительно разделить на подкатегории - фрукты и овощи, молочные продукты, бакалея, мясо и рыба, хлеб, соки и воды, алкогольные напитки и проч. В этом случае рекомендую ходить за покупками как можно реже и разделить чек по категориям сразу же по возвращению из магазина.

Примеры категорий расходов и полезных инструментов Вы можете найти здесь: https://www.minuraha.ee/index.php/et/rahaasjade-planeerimine/tulude-kulude-kirjapanek
Несколько таблиц для составления бюджета: https://investeerimisklubi.ee/eelarvestaja/
https://evispo.wixsite.com/evispo/finantsplaneerija (здесь Вы найдете таблицу для отслеживания расходов на продукты питания отдельно)

Шаг 2: Анализируйте и делайте выводы

Записав доходы и расходы, проанализируйте результат, чтобы в будущем принимать более обоснованные в финансовом отношении решения. С этим справится каждый, разделив затраты на очень важные (такие как продукты питания, расходы на жилье, лекарства) и чуть менее важные (то есть расходы на комфорт).

Обратите внимание, что многие из этих категорий могут состоять как из необходимых затрат, так и из расходов на комфорт - например, счета за продукты питания могут оказаться неожиданно большим как за счет необходимого сырья для приготовления качественного горячего обеда, так и за счет не так уж необходимых печенья, конфет и готовой еды. Оценивайте свои расходы критически!

Также может выясниться, что слишком дорого содержать два автомобиля в семье или что слишком много денег уходит на ненужные покупки, которые теперь лежат без дела (одежда, которую ни разу не носили, электроника, которая не используется, спортивное снаряжение, которое использовалось всего один или несколько раз). Анализ дает возможность найти резервы для экономии, особенно когда снижение затрат имеет критическое значение для благополучия семьи. В некоторых случаях в результате такой инвентаризации рождается решение продать ненужные вещи в интернете, получив таким образом назад хотя бы часть денег.

После того, как Вы записывали расходы-доходы в течение нескольких месяцев, Вы можете начать устанавливать конкретные финансовые цели для различных статей затрат, составляя таким образом бюджет. Почему стоит делать это только тогда, когда Вы уже разобрались в своих доходах и расходах? Потому что в противном случае Вы можете поставить перед собой нереальные цели (например, тратить ежемесячно на еду 300 евро для семьи, которая раньше тратила 800 евро, может быть очень сложно), что, в свою очередь, снизит Вашу мотивацию.

Шаг 3: Создайте «подушку безопасности»

Фиксирование и анализ доходов и расходов четко покажут Вашу способность или способность Вашей семьи начать создавать «подушку безопасности» (накопительный буфер, фонд безопасности, финансовый резерв, фонд выживания или даже фонд, чтобы послать подальше своего начальника). Это тем более необходимо в нынешних нестабильных условиях – ведь еще месяц назад, не говоря уже о более длительном периоде, никто не мог бы предсказать, что в нашей стране будет объявлена чрезвычайная ситуация и введены ограничения. Точно так же и сегодня мы не знаем, когда именно это закончится, как надолго приостановлена выплата заработной платы или сокращен ее размер, например, для работников туристического сектора, и коснется ли это наших собственных рабочих мест.

Все, что может сделать каждый — это обеспечить свою готовность и готовность своей семьи. Для этого крайне важно создать накопительный буфер: например, когда пропадает один из источников дохода семьи, а затраты на предметы первой необходимости, такие как продукты питания, лекарства и жилье, необходимо покрывать, можно быстро мобилизовать финансовый резерв для поддержания нормальной жизни для себя или своей семьи. Это также способствует снижению стресса, так как «подушка безопасности» дает уверенность в том, что мы справимся с любой неожиданной ситуацией.

Размер буфера каждая семья определяет для себя сама, но простое правило заключается в том, что «подушка безопасности» могла бы покрывать семейные расходы как минимум за три месяца. Для этого хорошо обратиться к записям о своих доходах и расходах, исходя из чего можно определить размер накопительного буфера для Вашей семьи (ежемесячные расходы х 3). Если перечень доходов и расходов не готов, за отправную точку можно принять семейный доход в ситуации, когда все деньги были потрачены в течение месяца (доход х 3). Сумма может показаться большой - но это только конечная цель, Вам нужно двигаться не спеша, шаг за шагом.

Проанализировав расходы и доходы, Вы получите сумму, которую Ваша семья может откладывать ежемесячно. Для этого разумно завести отдельный счет, чтобы не потратить деньги случайно (для нового счета Вам не нужно заказывать банковскую карточку). Хорошо бы привлечь к этому процессу всех членов семьи, включая детей, чтобы иметь общее представление о том, почему нужно снижать расходы или почему иногда нельзя позволить себе новые игрушки, одежду или поездки.

Что делать, если ситуация уже плохая?

Если же Ваша семья внезапно лишилась всех доходов, я определенно рекомендую предпринять шаги 1 и 2, чтобы сосредоточиться на определении всех необходимых расходов, без которых никак невозможно обойтись. Если, потеряв работу, Вы получили компенсацию, ее целесообразно использовать их только для покрытия наиболее приоритетных расходов, особенно если новая работа в настоящее время не предвидится. Если у Вас возникли финансовые затруднения, лучше всего немедленно переговорить со своим банком / кредитором о платежном отпуске – если Вы будете проявлять инициативу в поиске решений, они охотнее пойдут Вам на встречу, и вместе вы сможете принять оптимальное решение о том, что делать дальше. Ни один банк или кредитор не заинтересован в том, чтобы человек сообщил о трудностях, когда остается не так много вариантов.

Говоря о новой работе, особенно если Ваше финансовое положение не из лучших, во имя благополучия семьи стоит пойти на компромисс - возможно, в трудные времена неприятностей поможет избежать дополнительная подработка. Например, сегодня в дополнительных рабочих руках нуждаются оптовые склады медицинских препаратов, продуктовые магазины, медицинские учреждения.

Возможно, было бы полезно проанализировать свои увлечения и хобби - можно ли их каким-то образом применить, хотя бы в небольшой степени или через электронные каналы? Когда финансовое положение семьи снова улучшится, а в «подушке безопасности» наберется достаточно средств, от подработки или дополнительной работы всегда можно отказаться. Критическая ситуация с семейным бюджетом является источником напряжения и стресса, которых в и без того сложной ситуации лучше избегать.

В заключение - привести в порядок семейные финансы необходимо, и с этим справится каждый. Для этого нужны лишь мотивация, инициатива и немного самодисциплины, которые есть у каждого. Регистрация расходов и доходов, их анализ и создание «подушки безопасности» являются прочным фундаментом для семьи, чтобы выжить и в периоды, когда доходы уменьшаются или даже исчезают. Пора завести полезные финансовые привычки и привить их своим детям.

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