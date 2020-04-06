Советы финансиста в период кризиса: 3 простых шага во избежание и для преодоления материальных затруднений

Шаг 1: записывайте свои доходы и расходы

Первым делом всегда полезно составить картину сегодняшней ситуации, или отправной точки. Откуда сегодня берутся деньги для меня или нашей семьи, из каких источников дохода? Здесь нужно учесть детские и семейные пособия, вспоможения, доход от инвестиций и аренды, если таковые имеются, доход в виде заработной платы, а также и от подработки от случая к случаю.

Следующее, что нужно сделать, это быть честным с самим собой и записать все расходы, то есть куда уходят эти деньги. Если большинство покупок совершаются с помощью банковской карты, можно использовать выписки из интернет-банка. Если Вы расплачиваетесь наличными – придется напрячь свою память. Начиная со следующего месяца стоит ввести привычку записывать доходы и расходы, например, раз в неделю или раз в две недели. Тогда в конце месяца Вам не придется столкнуться с неприятным сюрпризом, что Вы потратили намного больше, чем позволяют Ваши средства.

Существует несколько способов учета расходов, начиная с карандаша и бумаги; те, кто предпочитает пользоваться компьютером, могут делать это в Excel или загрузить бесплатное программное обеспечение OpenOffice. Стоит попробовать созданное отечественными специалистами приложение MyFinancier, которое также является бесплатным и позволяет отслеживать не только доходы-расходы, но и изменение чистых активов семьи с течением времени (www.myf.ee). Те, кто предпочитает отслеживать денежные вопросы в текущем режиме, фиксируя конкретные расходы или незапланированные доходы по мере их возникновения, может попробовать создать документ в форме электронной таблицы Google Drive или загрузить несколько бесплатных приложений: популярностью пользуются, к примеру, Monefy, MoneyLover или Spendee.

Делая это впервые, Вы можете быть озадачены тем, как записывать эти доходы и расходы. Для этого определите для себя наиболее важные категории: например, продукты питания, питание вне дома, транспорт, расходы на автомобиль, жилье, одежду, обувь, лекарства, развлечения. Если Вы хотите быть более точными, к примеру, расходы на продукты питания можно дополнительно разделить на подкатегории - фрукты и овощи, молочные продукты, бакалея, мясо и рыба, хлеб, соки и воды, алкогольные напитки и проч. В этом случае рекомендую ходить за покупками как можно реже и разделить чек по категориям сразу же по возвращению из магазина.