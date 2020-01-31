Советы эстонского эксперта: как снизить риски при контактах с зарубежными бизнес-партнерами?

Мюрк говорит, что для заземления бизнес-рисков разумно следить за исходящими от партнера подозрительными знаками, которые могут проявляться как во внешней, так и во внутренней среде. ”Они могут быть связаны с экономическим положением страны или же с переменами на рынке, или с регуляционными изменениями. У предприятия может упасть оборот или же наоборот взяты на вооружение слишком амбициозные планы по расширению. Могут случиться и другие непредвиденные ситуации — такие как потоп или пожар на складе партнера”, — перечисляет он случаи, с которыми сталкивались эстонские компании.

По словам Мюрка, все же сложно уследить за всем самому или же всегда иметь актуальную информацию о фоне своего партнера. ”Таких хороших онлайн-услуг, как наш бизнес-регистр или же база данных о налоговых задолженностях, в других странах нет. Для получения данных необходимо заключить договор, но и в этом случае много информации не получить”, — признает он.

Возможности предварительной работы все лучше

В то же время, по словам Мюрка, сегодня в Эстонии достаточно экспертных знаний, опираясь на которые местные предприятия могут сосредоточиться на своей основной деятельности и просить помощи в том, для чего у них отсутствует компетенция. ”Например, свою сделку или оборот можно застраховать еще до экспортной операции и в рамках этого осуществить контроль фоновой информации, что уменьшает риски возникновения ущерба в силу неоплаченных счетов. Затраты на страхование ожидаемы, а вот, например, на банкротство — нет”, — поясняет Мюрк то, как страхование придает импульс экспорту. ”Также стоит спросить совета у экспертов по экспорту в Фонде развития предпринимательства, у которых хороший обзор разных рынков и принятых порядков, следуя которым можно сделать необходимые и быстрые шаги в новой среде”.

Неожиданности в новой обстановке часто все-таки неизбежны. Но, по словам Мюрка, все же иногда удивляет, что согласно опыту KredEx Krediidikindlustus, около 80% случаев ущерба и трудностей с оплатой возникают со стороны долговременных бизнес-партнеров. ”Предприниматели в случае долгосрочных отношений с партнером нередко теряют бдительность и слишком доверчивы, забывая регулярно проверять его деятельность — особенно, если до этого сотрудничество складывалось без проблем и видимые риски очень низкие”, — говорит Мюрк о возможной ошибочной картине восприятия, и советует и в случае долговременных партнеров продумывать возможные риски и заранее к ним готовиться.