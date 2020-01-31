31.01.2020, 21:40

Советы эстонского эксперта: как снизить риски при контактах с зарубежными бизнес-партнерами?


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Go Work a Bit - Omniva
Go Work a Bit - OmnivaFoto: Priit Mürk

Все больше эстонских предприятий страхуют свои экспортные сделки, чтобы защитить себя от возможных неожиданностей со стороны бизнес-партнеров — например, в случае неоплаченных счетов или же трудностей с оплатой. Где и что продают наши фирмы, и как они осмеливаются доверять своим зарубежным партнерам?

Член правления KredEx Krediidikindlustus Рауно Мюрк поясняет, что все чаще предприятия прибегают к страхованию кредитов при расширении своего экспорта. ”Наши клиенты — это эстонские компании, которые экспортируют по всему миру. Назвать можно более полусотни стран. Больше всего экспортные операции наши клиенты ведут со странами Скандинавии, но немало товаров эстонских предприятий отправляются и в довольно экзотические страны”, — говорит Мюрк.

Больше всего те предприниматели, которые используют услугу кредитного страхования, экспортируют в соседние страны — Швеция, Финляндия, Латвия, Литва. Но также целевыми странами для, например, эстонской химической продукции являются Индия, Уругвай и Кыргызстан. Согласно данным KredEx, в Южно-Африканскую Республику из Эстонии экспортируют, например, бумагу и картон, в Исландию и Кипр — пищевые продукты, дерево, полиграфию и различные промышленные товары.

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Возможные признаки опасности зарубежного бизнес-партнера

Мюрк говорит, что для заземления бизнес-рисков разумно следить за исходящими от партнера подозрительными знаками, которые могут проявляться как во внешней, так и во внутренней среде. ”Они могут быть связаны с экономическим положением страны или же с переменами на рынке, или с регуляционными изменениями. У предприятия может упасть оборот или же наоборот взяты на вооружение слишком амбициозные планы по расширению. Могут случиться и другие непредвиденные ситуации — такие как потоп или пожар на складе партнера”, — перечисляет он случаи, с которыми сталкивались эстонские компании.

По словам Мюрка, все же сложно уследить за всем самому или же всегда иметь актуальную информацию о фоне своего партнера. ”Таких хороших онлайн-услуг, как наш бизнес-регистр или же база данных о налоговых задолженностях, в других странах нет. Для получения данных необходимо заключить договор, но и в этом случае много информации не получить”, — признает он.

Возможности предварительной работы все лучше

В то же время, по словам Мюрка, сегодня в Эстонии достаточно экспертных знаний, опираясь на которые местные предприятия могут сосредоточиться на своей основной деятельности и просить помощи в том, для чего у них отсутствует компетенция. ”Например, свою сделку или оборот можно застраховать еще до экспортной операции и в рамках этого осуществить контроль фоновой информации, что уменьшает риски возникновения ущерба в силу неоплаченных счетов. Затраты на страхование ожидаемы, а вот, например, на банкротство — нет”, — поясняет Мюрк то, как страхование придает импульс экспорту. ”Также стоит спросить совета у экспертов по экспорту в Фонде развития предпринимательства, у которых хороший обзор разных рынков и принятых порядков, следуя которым можно сделать необходимые и быстрые шаги в новой среде”.

Неожиданности в новой обстановке часто все-таки неизбежны. Но, по словам Мюрка, все же иногда удивляет, что согласно опыту KredEx Krediidikindlustus, около 80% случаев ущерба и трудностей с оплатой возникают со стороны долговременных бизнес-партнеров. ”Предприниматели в случае долгосрочных отношений с партнером нередко теряют бдительность и слишком доверчивы, забывая регулярно проверять его деятельность — особенно, если до этого сотрудничество складывалось без проблем и видимые риски очень низкие”, — говорит Мюрк о возможной ошибочной картине восприятия, и советует и в случае долговременных партнеров продумывать возможные риски и заранее к ним готовиться.

Основанное государством KredEx Krediidikindlustus является единственным страховым обществом, которое может предложить страховые решения местным предприятиям и в случае работы на рынках за пределами Европейского Союза и экономического пояса Организация экономического сотрудничества и развития. По словам Мюрка, за последние 10 лет KredExi krediidikindlustus застраховало предприятия от возможных рисков со стороны бизнес-партнеров в более чем 100 странах. Застрахованный оборот предприятий превысил сумму 4 млрд евро, в то же время компаниям было компенсировано ущерба на сумму около 6 миллионов евро.

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