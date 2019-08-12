Советы эксперта: покупка или прокат вспомогательного средства? Что выгоднее и разумнее?

Например, при травме ноги обычно берутся костыли на две недели, что будет стоить на данный период менее 4 евро. Но а если вследствие травмы необходимо использовать пару месяцев инвалидную коляску, то средняя цена аренды этого вспомогательного средства за один день составит чуть более 1 евро.

Прокат стоит предпочесть и в случае переменчивого состояния здоровья, которое не связано с травмой — например, при помощи пожилым, которые в начале использования вспомогательного средства не ощущают себя уверенно и поэтому взятое в прокат вспомогательное средство можно просто вернуть или поменять на более подходящее. Для пожилых дополнительным плюсом является и возможность аренды вспомогательного средства со льготой от государства — так пожилой человек в случае проката инвалидной коляски платит за нее в месяц чуть более 3 евро, а при аренде четырехколесных ходунков — немного более 5 евро.

Взятие в прокат вспомогательных средств более предпочтительно и в ситуации, когда состояние здоровья близкого переменчиво и требует постельного режима. В этом случае домашние условия нуждающегося можно сделать удобными как с помощью арендованной постели для ухода, так и используя специальный стул-туалет. Например, стоимость проката электрической постели для ухода с полным функционалом вместе с государственной льготой составит чуть более 4 евро за один месяц. После возврата как постель, так и стул-туалет проходят полное обслуживание и дезинфекцию, как и все другие прокатные вспомогательные средства.

Также прокат предпочитают и многие родители детей с особыми потребностями, поскольку дети растут быстро и их вспомогательные средства для ежедневного использования необходимо регулярно менять соответственно росту.

Аренда также является разумным шагом и перед тем, как человек хочет выкупить вспомогательное средство. В этом случае пользователь может выяснить то, насколько это вспомогательное средство ему подходит, сочетается с его средой, и справляются ли близкие нуждающегося в помощи с этим вспомогательным средством и его управлением. Если выясняется, что вспомогательное средство в действительности не подходит, то его можно просто вернуть и исключить ненужные расходы. Ну а если человек справляется самостоятельно с прокатным вспомогательным средством, то при его покупке он чувствует себя уже увереннее и знает, что платит за то средство, которое ему точно подходит.

Брать в прокат можно те вспомогательные средства, которые почищены и прошли дезинфекцию, и не предназначены только для личного использования. Так, по всей Эстонии постоянно в прокате находятся около 10 000 вспомогательных средств. Все вспомогательные средства, направляемые в прокат, перед каждым новым пользователем проходят основательную чистку и дезинфекцию, а также их проверяют и технически приводят в порядок.

Когда покупать?

В определенных ситуациях вспомогательные средства разумнее все же купить — особенно тогда, когда речь идет о персонально изготовленном или заказанном для нуждающегося в помощи вспомогательном средстве. Например, это могут быть инвалидные коляски, которые приспособлены или изготовлены специально под потребности пользователя, и они делаются в этом случае как особый заказ. Для получения госльготы для приобретения инвалидной коляски необходимо пройти специальную процедуру для оценки потребности.

Также разумно приобрести вспомогательное средство в ситуациях, когда состояние здоровья пользователя остается долгое время без изменений и когда при использовании вспомогательных средств в течение нескольких лет их экономически более выгодно выкупать, нежели арендовать. Так, например, костыли или ходунки в случае долговременного использования разумнее приобретать.

В то же время многие вспомогательные средства просто нельзя брать напрокат, их придется выкупать. Помимо персонально приспособленных вспомогательных средств к их числу относятся и одноразовые средства по уходу, начиная с рукавиц для мытья нуждающегося в помощи, заканчивая специальными матрасами от пролежней, предназначенных для лежачих больных.

Получение государственной льготы

Определенные вспомогательные средства можно как взять в прокат, так и выкупить. Для получения госльготы при обращении в центр вспомогательных средств нуждающемуся в помощи или его близким нужно взять с собой справку или реабилитационный план, подтверждающий личность документ, личную карту вспомогательного средства, документ об особых потребностях или нетрудоспособности (например, решение или карта особых потребностей, карта нетрудоспособности и т. д.) при их наличии, а в случае 18-26-летних учащихся — справку из учебного заведения.

Десять представительств крупнейшего в Эстонии центра вспомогательных средств Invaru каждый месяц посещает более чем 10 000 нуждающихся в помощи. В представительстве можно с помощью работников по обслуживанию клиентов найти лучшее решение, а также получить совет от терапевтов и техников.