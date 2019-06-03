Советы эксперта: что делать, если кто-то взял кредит от вашего имени?

По словам Метс, BB Finance сталкивается с такими случаями нечасто, хотя пару раз в год они все же встречаются.

”Зачастую клиент сам обращается к нам с подозрением, его данные похитили и взяли на его имя кредит. К счастью, в большинстве случаев подозрения оказываются напрасными”, — сказала Метс.

В процессе регистрации клиентов и рассмотрения ходатайства о кредите BB Finance использует целый ряд проверок и мер, направленных на снижение рисков. Одна из таких мер, например — обязательное установление личности, в рамках которого определяют, являются ли ходатайствующий о кредите и получатель кредита одним и тем же лицом. Кроме того, для сравнения данных и выявления возможных случаев мошенничества используют различные базы данных — как собственные базы данных компании, так и внешние.

Если у клиента возникло подозрение, что от его имени и с использованием его личных данных был заключен кредитный договор, Метс советует первым делом обратиться к выдающему кредиты предприятию. Вместе с клиентом администратор выяснит, имеют такие подозрения основание или нет. Если есть повод полагать, что данные были похищены и ходатайство о кредите представлено от имени другого человека, администратор немедленно закроет пользовательский счет мошенника.

”В качестве следующего шага клиенту следует обратиться в полицию, после чего кредитное учреждение и полиция начнут выяснять обстоятельства инцидента”, — добавила Метс.