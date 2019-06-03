Советы эксперта: что делать, если кто-то взял кредит от вашего имени?

Хотя случаев мошенничества в Эстонии стало заметно меньше, ежегодно полиция все же регистрирует более 700 подобных преступлений. В их число входит и кража личных данных с целью взятия кредита. Что делать, если вы попали в такую ситуацию, рассказывает руководитель отдела кредитования и платежей BB Finance OÜ Алена Метс.
По словам Метс, BB Finance сталкивается с такими случаями нечасто, хотя пару раз в год они все же встречаются.
”Зачастую клиент сам обращается к нам с подозрением, его данные похитили и взяли на его имя кредит. К счастью, в большинстве случаев подозрения оказываются напрасными”, — сказала Метс.
В процессе регистрации клиентов и рассмотрения ходатайства о кредите BB Finance использует целый ряд проверок и мер, направленных на снижение рисков. Одна из таких мер, например — обязательное установление личности, в рамках которого определяют, являются ли ходатайствующий о кредите и получатель кредита одним и тем же лицом. Кроме того, для сравнения данных и выявления возможных случаев мошенничества используют различные базы данных — как собственные базы данных компании, так и внешние.
Если у клиента возникло подозрение, что от его имени и с использованием его личных данных был заключен кредитный договор, Метс советует первым делом обратиться к выдающему кредиты предприятию. Вместе с клиентом администратор выяснит, имеют такие подозрения основание или нет. Если есть повод полагать, что данные были похищены и ходатайство о кредите представлено от имени другого человека, администратор немедленно закроет пользовательский счет мошенника.
”В качестве следующего шага клиенту следует обратиться в полицию, после чего кредитное учреждение и полиция начнут выяснять обстоятельства инцидента”, — добавила Метс.
Метс отметила, что от попадания в регистр нарушений платежной дисциплины может спасти быстрое реагирование: ”Возврата снятой со счета суммы пострадавший может потребовать через суд. Если факт кражи личных данных вскроется до внесения человека в регистр нарушений платежной дисциплины, к ситуации подходят иначе — имена потенциальных пострадавших в регистр не заносят. Если же о мошенничестве становится известно уже после внесения в регистр, для удаления оттуда своих данных следует дождаться соответствующего решения суда — на основании вступившего в силу решения мы можем подать заявление об удалении записи из регистра. Кража данных с целью взятия кредита, впрочем, становится все более сложным делом, в значительной степени именно благодаря специальным мерам по снижению рисков”.