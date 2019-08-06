Советник президента ЭР: если Америка чихает, Европа вздрагивает

Экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсур в программе радио Äripäev нынешнюю экономическую ситуацию описал не как кризис или замедление, а как новую реальность.
По словам Витсура, для отслеживания экономических процессов необходимо следить за политикой США, так как именно эта страна обладает в экономике самым большим числом экономических рычагов. ”Старая поговорка ”если США чихает, Европа вздрагивает”, да и весь мир, соответствует действительности”, — передают его слова "Деловые ведомости".
По словам советника, Эстонии сейчас не угрожает никаких прямых рисков, однако он отметил, что основной опасностью как для нашей страны, так и для всего мира является неопределённость. Это, по его словам, стало новой реальностью, так как изменения в мире происходят с невероятной скоростью. ”За следующие десять лет произойдет изменений больше, чем за сто лет”, — сказал Витсур, добавив, что это также несет с собой и новые возможности.
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