Советник президента ЭР: если Америка чихает, Европа вздрагивает

По словам Витсура, для отслеживания экономических процессов необходимо следить за политикой США, так как именно эта страна обладает в экономике самым большим числом экономических рычагов. ”Старая поговорка ”если США чихает, Европа вздрагивает”, да и весь мир, соответствует действительности”, — передают его слова "Деловые ведомости".

По словам советника, Эстонии сейчас не угрожает никаких прямых рисков, однако он отметил, что основной опасностью как для нашей страны, так и для всего мира является неопределённость. Это, по его словам, стало новой реальностью, так как изменения в мире происходят с невероятной скоростью. ”За следующие десять лет произойдет изменений больше, чем за сто лет”, — сказал Витсур, добавив, что это также несет с собой и новые возможности.