Советник премьера Латвии: у нас слишком много бездельников

Советник премьер-министра республики по вопросам демографии Имантс Парадниекс заявил, что в Латвии слишком много бездельников. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
”У нас слишком много бездельников, которым выгодно таковыми являться. Большая часть людей считают, что им невыгодно работать, что это нормально”, — сказал он.
Советник отметил, что это нужно привести в порядок. Также он напомнил, что в стране десятки тысяч безработных, что гораздо больше, чем должно их быть.
Парадниекс считает, что необходимо пересмотреть систему пособий, чтобы люди занимались поиском работы, а не сидели дома.
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