24.10.2019, 09:55

Советник премьера Латвии: у нас слишком много бездельников

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Gazeta.ru
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Советник премьера Латвии: у нас слишком много бездельников
Foto: Sven Arbet

Советник премьер-министра республики по вопросам демографии Имантс Парадниекс заявил, что в Латвии слишком много бездельников. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

”У нас слишком много бездельников, которым выгодно таковыми являться. Большая часть людей считают, что им невыгодно работать, что это нормально”, — сказал он.

Советник отметил, что это нужно привести в порядок. Также он напомнил, что в стране десятки тысяч безработных, что гораздо больше, чем должно их быть.

Парадниекс считает, что необходимо пересмотреть систему пособий, чтобы люди занимались поиском работы, а не сидели дома.

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