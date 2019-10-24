Советник премьера Латвии: у нас слишком много бездельников

”У нас слишком много бездельников, которым выгодно таковыми являться. Большая часть людей считают, что им невыгодно работать, что это нормально”, — сказал он.

Советник отметил, что это нужно привести в порядок. Также он напомнил, что в стране десятки тысяч безработных, что гораздо больше, чем должно их быть.

Парадниекс считает, что необходимо пересмотреть систему пособий, чтобы люди занимались поиском работы, а не сидели дома.