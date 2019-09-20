Советник Хельме: использование украинской рабочей силы принимает рабовладельческие формы(6)
Советник министра финансов Эстонии Мартина Хельме Лассе Лехис и аналитик Центрального союза работодателей Рауль Арон отметили в радиопередаче Äripäev, что при использовании так называемой арендной рабочей силы нужно следить за тем, какие у этих работников жилищные и бытовые условия.
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