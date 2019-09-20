Советник Хельме: использование украинской рабочей силы принимает рабовладельческие формы

"Иногда при использовании украинцев как рабочей силы на вооружение берутся методы рабовладельческого строя, они должны жить в таких условиях, в которых эстонец и сам бы не жил, и не согласился бы содержать свою собаку", - сказал Лехис.

"До какого-то предела экономия расходов нормальна, хотя никаких границ больше не существует", - добавил он.

По словам Лехиса, часто у несчастного украинца нет даже понятия, в какую инстанцию он должен обратиться, если в один прекрасный день из-за работодателя он останется на улице и без денег.

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